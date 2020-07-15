«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Евгения Ловчева на матч 29-го тура чемпионата России

Бывший игрокк московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги.

Ставка: победа «Спартака» за 1.87, «Ахмат» не забьёт за 2.62, тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

«После того, что происходит в последних турах, где есть место и произволу судей и то, что не будет на лавке запасных тренера Тедеско, плюс пришел новый руководитель в команду — все это должно настроить «Спартак» по полной.



Уверен, что «Спартак» сыграет на ноль, потому что столько ошибок, сколько они допустили в последних матчах — это недопустимо. Они наверняка разберут все это и будут играть строже в обороне. Жду победы красно-белых, но игра не получится результативной».