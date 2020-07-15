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«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч 36-го тура АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм»: прогноз Романа Гутцайта на матч 36-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.99.

«Ньюкасл» свою задачу уже решил, команда не вылетает в Чемпионшип, но и сильно выше подняться она уже не сумеет. О еврокубковой зоне коллектива Стива Брюса мечтать не приходится.

В 17 домашних матчах «Ньюкасл» забил 18 голов, а пропустил 15. Не слишком результативно команда играет дома.

«Тоттенхэм» ещё бьётся за еврокубковые места, но при этом далеко не всегда проводит матчи результативно. То сам не может нанести ни одного удара в створ, то соперникам не даёт отличиться. Бывают случаи, когда на первый план выходит высокий класс исполнителей. как это было в северолондонском дерби — «шпоры» победили «Арсенал» со счётом 2:1.

Но здесь, на мой взгляд, будет достаточно закрытая игра. Понятно, что концовка сезона, сил не так уж и много. График сумасшедший — без ротации не обойтись ни Стиву Брюсу, ни Жозе Моуринью.

Делаю свой выбор в пользу следующего варианта — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.99".

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За 17 выездов в текущем сезоне АПЛ «шпоры» добыли лишь три победы.
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