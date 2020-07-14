«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз: «сороки» лишат Кейна и Моуринью надежд на Лигу Европы

15 июля «Ньюкасл» примет «Тоттенхэм» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.75.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Тоттенхэм» (15.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно выходит на финишную прямую. Впрочем, плотность календаря по-прежнему весьма высока: 13 июля завершился 35-й тур, а уже 14 числа стартует 36-й. На среду, 15 июля, запланированы четыре поединка, среди них «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Встреча начнётся на 20:00 мск и пройдёт без зрителей на трибунах.

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«Ньюкасл Юнайтед» в матче прошлого тура потерпел второе подряд гостевое поражение. И если в первом случае клубу противостоял грозный «Манчестер Сити» (0:5), который на своём поле мнёт любого, то сейчас не получилось переиграть скромный «Уотфорд» (1:2). А ведь гости даже первыми открыли счёт, но потом пропустили два раза с пенальти.



Осечки спустили «сорок» на 13-ю строчку. После 35 туров у них в активе 43 балла. Понятно, что прописка в АПЛ на следующий год гарантирована, а до еврокубков уже не добраться, но всё же попытаться закончить сезон на высокой ноте вполне можно. От топ-10 команду отделяют семь баллов.



Положение «Тоттенхэм Хотспур» куда удачнее. Клуб не теряет надежд попасть в еврокубки. За 35 туров получилось набрать 52 очка, что соответствует восьмому месту. До шестой позиции, железно выводящей в Лигу Европы, не хватает всего трёх пунктов.

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В прошлом туре «шпоры» на своём поле встречались в северолондонском дерби с «Арсеналом» и сумели одержать волевую победу (2:1). Гости забрали мяч под свой контроль и даже открыли счёт на 16-й минуте, но ответ хозяев не заставил долго ждать. Они сравняли счёт к середине первого тайма, а победный гол забили уже на 81-й минуте после розыгрыша углового.



Теперь «Тоттенхэму» предстоит выезд к «Ньюкаслу», и тут всё плюс-минус ровно. За девять предыдущих встреч между соперниками в английской Премьер-лиге пять побед на свой счёт записали лондонцы, а четыре раза побеждала команда из Ньюкасл-апон-Тайна. Однако на этот раз «шпорам» будет труднее что-то придумать.



Дело в том, что в текущем сезоне подопечные Жозе Моуринью, откровенно говоря, слабо выступают в гостях. На данный момент они совершили уже 17 выездов, а добыли всего три победы. Примечательно также и то, что на этом отрезке было пропущено целых 28 мячей. В среднем за игру получается более полутора мячей, что многовато для претендента на еврокубки.

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«Сороки» же в свою очередь весьма неплохо выступают в родных стенах. К слову, они не проигрывают дома уже шесть матчей чемпионата Англии кряду, пропустив на этом отрезке только три мяча. При таких раскладах можно даже подумать над классическим 1Х за уверенный коэффициент 2.14.

Интересным вариантом для ставки также выглядит ИТМ2 1.5 мяча за коэффициент 1.95. «Ньюкасл» у себя дома в среднем за встречу пропускает даже меньше гола. А «Тоттенхэм» за последние семь выездов больше одного гола забивал только «Астон Вилле», которая пропускает чуть ли не больше всех в АПЛ.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Тоттенхэм Хотспур»

Статистика личных встреч практически равная. Но на этот раз рассчитывать на многое «Тоттенхэму» будет трудно. В текущем сезоне у подопечных Жозе Моуринью туго с выездами. «Ньюкасл» же, напротив, не проигрывает дома уже шесть матчей кряду. И при таких раскладах можно проверить сразу две ставки.



Ставка 1: «Ньюкасл» не проиграет за коэффициент 2.14.



Ставка 2: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» меньше 1.5 мяча за коэффициент 1.95.