«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 1.90, обе забьют за 2.06.

«Крылья Советов» показывали неплохую игру после прихода Талалаева на пост главного тренера, но всё равно видно, что самарцам не хватает мастерства. Прошлый матч с «Динамо» продемонстрировал, что, когда соперник не даёт пространства и свободы, Глушенкову и Зиньковскому, например, приходится очень тяжело.



«Краснодар» даст эту свободу, поэтому самарцы забьют свой гол. «Краснодар» очень силён индивидуально, и, когда близко попадание в Лигу чемпионов, он не должен упускать очки. Поставлю на чистую победу «Краснодара» и на то, что обе команды смогут забить".