«Зенит» — «Оренбург»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию, по какому каналу

Сегодня, 15 июля, «Зенит» и «Оренбург» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 17.75.



Букмекеры уверены, что матч РПЛ 15 июля «Зенит» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.00.



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