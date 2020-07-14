В пяти предыдущих очных встречах сине-бело-голубые добыли пять побед с общим счётом 9:2.

«Зенит» — «Оренбург». Прогноз: Семак, Дзюба и Азмун разомнутся перед битвой со «Спартаком»

15 июля «Зенит» и «Оренбург» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.22. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 17.75.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Зенит» — «Оренбург»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 15 июля «Зенит» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.49, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 8.00.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Зенит» — «Оренбург» (15.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались шесть полных туров, впереди финишная прямая, на которой всё и решится. Времени на исправление ошибок больше на осталось, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги стартует в среду, 15 июля, четырьмя матчами.

Самый поздний из них стартует в 20:30 мск. В Санкт-Петербурге местный «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» сразится с «Оренбургом». Вроде бы баланс сил не вызывает никаких вопросов: уже гарантировавшая себе чемпионский титул команда сразится с худшим участником турнира.

Всё это действительно так, но один фактор сильно затрудняет любые прогнозы. Дело в том, что у обеих сторон фактически нет турнирной мотивации на оставшуюся часть первенства. Сине-бело-голубые с первого места никуда не денутся, отрыв от ближайшего преследователя составляет 15 очков.

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«Оренбург», правда, сохраняет теоретические шансы на спасение от вылета в ФНЛ, но для этого нужно добыть две победы в двух матчах и дождаться осечек конкурентов. Учитывая оставшийся календарь («Зенит» с московским «Динамо») и состояние коллектива поверить в подобное развитие событий практически нереально.

Подопечные Константина Парамонова сильно пострадали из-за ситуации с коронавирусом, в результате чего вынуждены играть не только ослабленной основой, но и фактически без замен. На скамейке находятся молодые футболисты с минимальным (в лучшем случае) опытом игры в РПЛ.

Естественно, это сказывается на результатах. После перерыва команда стабильно просаживается, ведь календарь крайне плотный, а возможности для ротации отсутствуют. В трёх предыдущих матчах набрано всего одно очко при полном отсутствии голов. 0:1 от «Рубина», 0:4 от ЦСКА и 0:0 с «Ростовом».

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При этом играет «Оренбург» с учётом всех условий вполне симпатично. Основной расчёт, разумеется, делается на оборону и дисциплину, но время от времени удаётся неплохо огрызаться. «Рубин» смотрелся ничуть не лучше, «Ростов» — тоже, да и ЦСКА вплоть до второго гола испытывал заметные трудности.

«Зенит» движется по чемпионату России строевым шагом: шесть матчей после возобновления сезона, 16 очков из 18 возможных. Единственная осечка допущена в Грозном (1:1), где побеждать всегда непросто. Причём петербуржцам пришлось действовать в меньшинстве с 27-й минуты после удаления Ригони. И ничего — в глухую оборону чемпион не ушёл, продолжив играть в футбол.

Непосредственно по уровню исполнителей преимущество хозяев громадно, да и статистика очных встреч намекает. В пяти предыдущих поединках сине-бело-голубые одержали пять побед с общим счётом 9:2. Но лобовая победа фаворита идёт со скромнейшим коэффициентом 1.22, а лезть в огромные форы крайне опасно.

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Дело в том, что 19 июля подопечных Сергея Семака ждёт важнейшая битва в полуфинале Кубка России против «Спартака». Есть реальный шанс оформить долгожданный золотой дубль, поэтому понятно, что именно следующая игра считается наиболее важной. Ротация и эксперименты с составом на таком фоне неизбежны.

В Грозном, например, отдых получили Дзюба, Азмун и Ракицкий. Наверняка тренерский штаб даст шанс паре-тройке молодых футболистов, а нескольких лидеров побережёт. Силы потребуются со «Спартаком», да и лишняя вероятность повреждений сейчас никому не нужна. А это повышает шансы гостей.

Зацепиться за очки, впрочем, вряд ли удастся. Даже полуторный состав хозяев сильнее оставшихся в строю исполнителей «Оренбурга». Но не пропустить полную авоську и сохранить лицо гостям определённо по силам. Защита у них худо-бедно держит планку, а сине-бело-голубые вряд ли будут гнаться за крупным счётом.

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Потому мы бы выбирали между двух вариантов. Первый — победа «Зенита» с разницей в 1-2 мяча за мощный коэффициент 2.35. И второй — П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.07. Ждём от фаворита дежурной победы на классе экспериментальным составом, а потом — огненной игры против «Спартака».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 15 июля

Хозяева гораздо сильнее, но уже 19 июля им предстоит важнейшая полуфинальная битва со «Спартаком» в Кубке России. Тренерский штаб наверняка предоставит отдых нескольким футболистам основы, что повышает шансы гостей сохранить лицо. Оборона у «Оренбурга» худо-бедно держит планку, так что разгрома не ждём.

Ставка: победа «Зенита» в 1-2 мяча за 2.35.

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