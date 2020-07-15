«Порту» — «Спортинг»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу
15 июля «Порту» и «Спортинг» сыграют в матче 32-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 3».
Эксперты считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «Спортинга» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 15 июля «Порту» — «Спортинг» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.86, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.04. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.84.
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В четырёх предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны. Похоже, будет весело.
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