«Удинезе» — «Лацио»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 33-го тура Серии А

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Серии А «Удинезе» — «Лацио».
Ставка: ИТМ 1 мяча «Удинезе» за 1.87.
«Лацио» в прошлой игре потерпел третье подряд поражение. На этот раз в роли обидчика выступил «Сассуоло», который сейчас на подъёме (1:2). Римляне даже забили первыми и на перерыв ушли, ведя в счёте 1:0. Да только чёрно-зелёные были действительно хороши и сумели вернуться в игру.
Это поражение стало для «орлят» четвёртым за шесть матчей после паузы. Игра в поддавки с туринцами и «нерадзурри» зашла слишком далеко. Провальный отрезок серьёзно подкосил их положение. На данный момент они имеют в своём активе 68 очков. Отставание от лидирующего «Ювентуса» теперь восемь пунктов, так что бороться за чемпионство будет тяжело.
Впрочем, набрать очки можно будет уже в ближайшем туре. «Лацио» предстоит выезд к скромному «Удинезе», и любопытно тут то, что в 11 предыдущих встречах с «маленькими зебрами» «орлята» сумели добыть 10 побед. Также случалась одна ничья. То есть речь об одном из самых удобных соперников для «бьянкочелести».
Отдельно заметим, что в этих 11 поединках римляне пропустили только три мяча, что весьма неплохой результат. К слову, команда из Удине и в текущем сезоне не отличается высокой результативностью. За 16 домашних матчей она забила только 15 голов.
На таком фоне мы бы проверили ИТМ1 1 мяча за коэффициент 1.87. Статистика личных встреч на нашей стороне. В восьми из 11 последних игр такой вариант непременно заходил".
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