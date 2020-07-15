«Сассуоло» — «Ювентус»: прогноз Александра Неценко на матч чемпионата Италии 15 июля

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 33-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Сассуоло» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

«Команда Роберто Де Дзерби также восхищает своим ярким и результативным футболом, как и «Аталанта». И она не потеряла шансов пробиться в Лигу Европы, отменно демонстрируя лучшие качества в играх прямо сейчас. «Сассуоло» может забить 3 мяча «Интеру» и «Фиорентине», а потом оглушить поражением «Лацио», отправив в его ворота на гол меньше. При этом в последних семи турах в матчах «Сассуоло» срабатывал выбор «обе забьют и тотал больше (2.5)».



Сомневаться в том, что с «Ювентусом» он сработает, очень сложно. Туринцы уже проиграли «Милану» и выцарапали ничью с «Аталантой», пропустив шесть мячей за два последних тура. Сарри вынужден постоянно ротировать состав обороны. Вот опять Куадрадо дисквалифицирован. Конечно, у «старой синьоры» есть запас прочности перед преследователями, но уже в следующем туре опять играть с топ-командой – «Лацио».



Для успокоения нужно по-хорошему обыгрывать «Сассуоло», тем более для «Юве» это соперник удобный. Но не забываем, что в четырёх последних встречах туринцы пропускали голы – и от «Торино», и от «Дженоа», которые ведут борьбу за выживание, поэтому выбираю «обе забьют» и стандартный тотал».