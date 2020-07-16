«Тамбов» — «Сочи»: прогноз Валерия Непомнящего на матч 29-го тура РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч 29-го тура РПЛ «Тамбов» — «Сочи».

Ставка: «Тамбов» не проиграет за 1.61.

«Мы всегда жалеем «Тамбов» из-за того, что у него много досадных потерь. В последнее время команда редко набирает очки, хотя почти все игры получаются более-менее равными. К сожалению, мне кажется, что против «Сочи» может быть такая же ситуация, так как по составу соперники сильнее и являются фаворитами.



Конечно, можно сказать, что сочинцы в концовке чемпионата ни за что не борются, у них нет задач. Но игроки стараются проявить и зарекомендовать себя. Меня всегда коробит от выражения «команде ничего не надо». Игроки выступают не бесплатно, а каждая победа – это премиальные. Как обычно говорят, нужно хорошо сыграть в начале сезона, чтобы попасть в состав, и в конце, чтобы получить новый контракт, поэтому в последних матчах сезона у игроков в мыслях нет просто доиграть чемпионат. Сейчас ситуация изменилась по сравнению с тем, что было 10-15 лет назад, когда выигрывал тот, кому больше надо. Правда, в матче против «Спартака» в «Сочи» вряд ли кто играл на новый контракт.



Главному тренеру Владимиру Федотову нужно думать о завтрашнем дне. Сочинцы понимают, что он очень внимателен по отношению к игре. В команде есть много молодых ребят, которые горят желанием играть. «Тамбову» же нужно укреплять своё положение, потому что «Крылья Советов» отстают всего на одно очко, несмотря на сумасшедший календарь. «Тамбов» в этой игре может решить все вопросы, если обыграет «Сочи». Поставлю на то, что «Тамбов» не проиграет».