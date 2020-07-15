«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Кокорин и Мостовой помешают Мелкадзе остаться в РПЛ

16 июля «Тамбов» в Нижнем Новгороде примет «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.47.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Тамбов» — «Сочи» 16 июля

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Тамбов» — «Сочи» (16.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после длительного перерыва 19 июня и уже вплотную подошёл к своему логическому завершению. Позади остались шесть полных туров, впереди финишная прямая, на которой всё и решится. Программа 29-го тура завершится в четверг, 16 июля, четырьмя матчами. Один из них — встреча «Тамбова» с «Сочи».

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«Тамбов» в прошлом туре гостил у тульского «Арсенала» и потерпел обидное поражение со счётом 1:2. Гостям пришлось отыгрываться по ходу матча, что, собственно, сделать и удалось. Однако удержать ничейный счёт в итоге не вышло, хотя они даже имели территориальное преимущество и подали больше угловых.



Это поражение стало для тамбовского клуба пятым за шесть игр после паузы. На данный момент он находится на 14-й строчке, имея в своём активе 28 баллов. Запас от зоны вылета перед началом тура составлял всего-то один балл, так что права на ошибку «волки» не имеют.



У «Сочи», некогда безнадёжного аутсайдера РПЛ, сейчас дела весьма хороши. За шесть туров после паузы команда из одноименного города потерпела всего лишь одно поражение от чемпиона России «Зенита» (1:2). Да и тут надо сказать, что она даже открыла счёт и по ходу матча смотрелась не хуже.

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В остальном сочинцы скатали три ничьи и одержали две победы. Одна из них, между прочим, пришлась на предыдущий тур. Тогда «южане» принимали московский «Спартак» и сумели победить с минимальным счётом. Красно-белые, конечно, имели колоссальное преимущество, но реализовать его так и не смогли. При этом единственный гол забили в свои ворота.



Благодаря отличному отрезку «горожане» вполне обезопасили себя от вылета в ФНЛ. На данный момент у них 33 очка и 12-я строчка. Отрыв от опасного 15-го места составляет шесть пунктов, а до топ-6 Российской Премьер-Лиги не хватает всего четырёх.



Теперь «Сочи» предстоит непростой выезд в Нижний Новгород к «Тамбову», который до сих пор скитается по городам. «Волкам» позарез нужны очки, поскольку на кону прописка в РПЛ на следующий сезон. Так что они наверняка будут биться до последнего.

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Благо что на стороне тамбовского клуба неплохая статистика домашних матчей. Таковыми их можно считать лишь условно, ведь в родном городе сыграть так и не довелось. И всё же. За 14 игр на своем поле новичок РПЛ умудрился добыть пять побед, наколотить 18 голов, но пропустить 17.

Впрочем, сочинцы после паузы продолжают удивлять. За шесть туров они не смогли забить только «Локомотиву» (0:0). Хотя надо отметить, что соперники были не из робкого десятка: тут и встрепенувшийся «Ахмат» (1:1), и московские «Спартак» (1:0) с «Динамо» (1:1), а также пропустивший меньше всех в чемпионате России «Зенит» (1:2).



На наш взгляд, стоит проверить ставку обе забьют за вполне приемлемый коэффициент 1.78. Дело тут ещё и в том, что после паузы «Тамбов» непременно забивал и пропускал в каждой игре. Забил он восемь, а пропустил 12 мячей.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Тамбов» — «Сочи» 16 июля 2020 года

«Сочи» после паузы смотрится интересно и продолжает удивлять. Однако «Тамбову» позарез нужны очки, поскольку на кону прописка в РПЛ на следующий сезон. На наш взгляд, стоит подумать над ставкой обе забьют. Статистика на нашей стороне: в предыдущих шести играх «волков» непременно проходил такой вариант.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.78.