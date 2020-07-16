«Уфа» — «Динамо»: прямой эфир, где смотреть трансляцию онлайн, по какому каналу покажут

Сегодня, 16 июля, «Уфа» и «Динамо» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 3.90.



Букмекеры уверены, что матч 29-го тура РПЛ 16 июля «Уфа» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.36.



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