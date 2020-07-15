«Уфа» — «Динамо». Прогноз: Евсеев и Новиков перестрахуются, на кону шестое место в РПЛ

16 июля «Уфа» и «Динамо» сыграют в матче 29-го тура РПЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: сделать ставку на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.82. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 2.85.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Динамо» 16 июля 2020

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 16 июля «Уфа» — «Динамо» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.46, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.36.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Уфа» — «Динамо» (16.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил более трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 16 марта, а уже 19 июня случился долгожданный камбэк. Играют со зрителями: стадионы разрешается заполнить на 10%.

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Позади остались шесть полных туров, впереди финишная прямая, на которой всё и решится. Времени на исправление ошибок больше на осталось, каждая неудача рискует оказаться фатальной. Программа 29-го тура Российской Премьер-Лиги завершится в четверг, 16 июля, четырьмя матчами.

Два из них стартуют в 18:00 мск. В Уфе местный одноимённый клуб на стадионе «Нефтяник» будет выяснять отношения с «Динамо». Эта игра вполне тянет на роль одной из главных во всём туре, однозначно уступая только московскому дерби. Сама вывеска не особенно громкая, зато речь идёт о битве прямых конкурентов.

По сути сойдутся два главных претендента на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. А оно может оказаться еврокубковым, поскольку в случае победы «Зенита» в Кубке России обладатель шестой строчки попадёт в квалификацию Лиги Европы. На кону стоит многое.

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Трудно понять, у кого исходные данные лучше. Факт первый — «Уфа» набрала на два балла больше соперника. Факт второй — у «Динамо» имеется игра в запасе, то есть по потерянным очкам именно москвичи идут шестыми. Факт третий — в этой самой игре предстоит сразиться с «Краснодаром», бьющимся за попадание в Лигу чемпионов. То есть победить будет сложно.

В общем, ситуация запутанная, а это только добавляет интриги. «Горожане» в полнейшем порядке. Достаточно сказать, что в 14 предыдущих поединках чемпионата России они потерпели всего одно поражение (0:2 от «Краснодара»). Ничьих правда, многовато, но для имеющихся финансовых возможностей это уже огромный успех.

Подопечные Вадима Евсеева в минувшем туре едва не хлопнули «Локомотив» (1:1), хозяева сравняли счёт только на 81-й минуте. Вроде бы на своём поле шансы «Уфы» должны быть выше, да и «Динамо» сейчас не отличается стабильностью. Играет не то чтобы плохо, однако слабая реализация и огромное количество индивидуальных ошибок перевешивают.

«Зенит» — «Оренбург». Прогноз: Семак, Дзюба и Азмун разомнутся перед битвой со «Спартаком» В пяти предыдущих очных встречах сине-бело-голубые добыли пять побед с общим счётом 9:2.

В пяти предыдущих турах набрано всего пять очков при одной победе, да и та в родных стенах над стоящими навылет «Крыльями Советов» (2:0). Пока Евгений Луценко бьётся за победу в гонке бомбардиров с Артёмом Дзюбой, бело-голубым каждый гол даётся с неимоверным трудом. А тут ещё и «Уфа», которая по умолчанию способна засушить кого угодно.

Но вот деталь — в минувшем туре «горожане» вышли фактически полуторным составом. СМИ сообщили, что сразу у нескольких футболистов подозревается коронавирус. В клубе информацию опровергли, но осадок остался. Сможет ли Вадим Евсеев рассчитывать на оптимальный состав — непонятно.

В такой ситуации остаются два пути. Первый — рискованный, но логичный. «Уфа» в восьми предыдущих турах РПЛ сыграла вничью шесть раз. А три из пяти последних очных встреч с «Динамо» также завершились миром. При этом букмекеры дают на ничью смачный коэффициент 3.36, что с точки зрения математики выглядит подарком.

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И второй — не лезть в исход, поставив на голы. Дело в том, что созидание соперникам сейчас даётся с трудом, а цена ошибки будет громадной. В случае поражения шансы занять шестое место заметно уменьшатся. То есть команды почти наверняка не станут никуда торопиться, предпочтя сплясать от печки.

Раз так, предпосылок для раннего гола не видно. Ждём закрытого дебюта, при котором основным источником опасных моментов станут стандартные положения и дальние удары. «Гол в первые 33 минуты — нет» за 2.36 смотрится интересно, ничья в первом тайме за 2.03 — тоже неплохо.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Уфа» — «Динамо» 16 июля

Созидание даётся соперникам с большим трудом, а цена ошибки высока. Обе команды претендуют на шестое место, которое может принести путёвку в Лигу Европы. Но в случае поражения от топ-6 придётся забыть. Потому ожидаем закрытый дебют, при котором первый гол случится в лучшем случае ближе к перерыву.

Ставка №1: ничья за 3.36.

Ставка №2: гол в первые 33 минуты — нет за 2.36.

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