«Реал Мадрид» — «Вильярреал»: прогноз Александра Вишневского на матч Примеры

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 37-го тура Примеры сезона-2019/2020 «Реал Мадрид» — «Вильярреал».



Ставка: победа «Реала» за 1.45, тотал больше 1.5 мяча во втором тайме за 1.79.

«Вильярреал» традиционно против Мадрида показывает очень зрелищный футбол. Три из последних четырёх встреч завершились с одинаковым счётом 2:2, а ещё один раз «Реал» выиграл со счётом 3:2. «Вильярреал» стабильно забивает по два гола «Реалу», но при этом никогда не выигрывает.



Сейчас противостояние особенно интересное, так как после коронавирусной паузы «Вильярреал» показывает особенно зрелищный футбол. Наверное, только «Реал» мог бы сравниться по эффективности игры с «Вильярреалом». В первых шести турах после паузы «подводники» выиграли пять встреч, и в одной была ничья. Очень мощно начинали каждую игру. Был просто ураган атак в первые 20-25 минут. Настолько зрелищная и комбинационная игра была у «Вильярреала», что смотреть его было одно удовольствие.



Мне кажется очевидным, что команда смогла форсировать подготовку и ей удалось качественно поработать в последние две недели перед возобновлением чемпионата. Тренер смог физически подготовить команду так, что долго в таком мощнейшем состоянии она пребывать не могла. В последнее время «Вильярреал» сдулся. В последних трёх турах было две победы. В игре с «Барселоной» «Вильярреал» показал интересную и красивую игру, но всё-таки уступил.



Поэтому такой подсдувшийся «Вильярреал» вряд ли сможет серьёзно оказать сопротивление «Реалу». Дать бой сможет, но отобрать очки не сможет. Ставка на победу «Реала» за 1.45, мне кажется, хорошей, и усложнять её тоталами на больше или меньше я не очень хочу. Этого всего я выбирать не буду. Очевидно поставить на «обе забьют» и победу «Реала». Но у «Вильярреала» есть некоторые проблемы в атаке. Морено — единственный здоровый форвард, потому что его напарник Пако Алькасер имеет микротравму. Его состояние сейчас не лучшее. Он только оправился от травмы и не успел набрать кондиции. Кроме того травмирован Бакка, третий по ранжиру нападающий «Вильярреала».



Есть сомнение в том, что «Вильярреал» тут забьёт. Мадрид очень мало пропускает. Всего один мяч в последних шести турах. Ставить на победу «Реала» при тотале меньше также рискованно, потому что «Вильярреал» — это команда, которая всегда готова раскрыться. Игра против «Барселоны», которая завершилась со счётом 4:1, ещё раз это доказала. Может быть много голов, а может и мало, но всё -таки должна быть победа «Реала».



Я думаю, что игра должна раскрыться во втором тайме, потому что терять командам нечего. Каким бы ни был счёт, но шансы повышенного количества голов во втором тайме, независимо от исхода первого, очень велики. Также я выберу здесь ставку на тотал больше 1.5».