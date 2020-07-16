«Реал» — «Вильярреал»: прогноз Михаила Поленова на матч 37-го тура Примеры 16 июля

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Реал» — «Вильярреал».
Ставка: тотал больше 3 мяча за 1.91.
«Что мы знаем про „Реал“? Мадридцы выигрывают все матчи после выхода из карантина, но при этом есть одно важное обстоятельство — «Реал» во всех матчах многое позволяет у своих ворот. Но пропускает немного из-за потрясной формы Тибо Куртуа. Но даже в оптимальном сочетании оборона Мадрида даёт сбои, как это было в недавнем матче с «Гранадой». Если бы не Куртуа и Рамос, то вполне возможно, что и не было бы той победы.
У «Реала» есть сложности в защите, разговоры о его прагматизме идут от результата. Нельзя назвать мадридцев кристальными в обороне. У «Вильярреала» есть все основания, чтобы сыграть результативно и опасно для соперника. Мне кажется, что гости забьют. Их перспективы в еврокубках отчасти зависят именно от этого матча. Им тоже есть чего добиваться.
Готов допустить, что «Вильярреал» забьёт, но при этом я не готов допустить, что «Реал» не выиграет эту встречу.
Сыграем тотал больше 3 в матче команд, которым есть за что бороться и есть кому атаковать».
- 16 июля 2020
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