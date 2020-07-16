В России появился новый букмекерский сервис Bettery

На российском рынке появился новый букмекерский сервис Bettery. Всех новых клиентов ожидает приветственный бонус на сумму до 15 тыс. рублей.

«Сервис создан специально для молодых и дерзких. Он станет лучшим другом тем, кто пока не очень хорошо знаком со ставками, но жаждет испытать себя. Интерфейс сайта и мобильного приложения Bettery прост и интуитивно понятен. Ничего лишнего – выбирай из множества ставок и заключай пари за пару кликов.

Наша фишка – быстрые ставки в Лайве. Она особенно понравится тем, кто не хочет ждать, а стремится как можно скорее получить результат.

Если же перед игрой нужно подготовиться, на сайте и в приложении есть статистика по самым популярным видам спорта и прогнозы экспертов. С Bettery каждый сможет прокачать свой беттинг-скилл», — отмечают создатели.