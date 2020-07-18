«Верона» — «Аталанта»: прогноз Эльвина Керимова на матч 34-го тура Серии А

Футбольный комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Верона» — «Аталанта».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

«Возможно, самый зрелищный матч выходных состоится в Вероне. Местная команда принимает «Аталанту». Иван Юрич встретится с учителем — Джанпьеро Гасперини. Обе команды играют в атаку, обе любят прессинговать. В общем, футбол должен получиться ярким.



В 6 матчах «Вероны» из 8 после паузы проходила ставка «обе забьют». В последнем матче с «Ромой» она тоже прошла. Команда Юрича проиграла, пропустив 2 мяча до перерыва. Ответный гол в начале 2-го тайма не помог хозяевам отыграться.



«Аталанта» забила уже 93 мяча. За 5 туров до конца можно быть уверенным, что бергамаскам покорится отметка в 100 голов. В предыдущем матче они уничтожили дома «Брешию» (6:2) и в восьмой раз в сезоне (только в Серии А) забили больше 3 мячей за игру. Фантастический показатель.



От предстоящей встречи жду голов. Мой прогноз — обе забьют и тотал голов больше 2,5 за 1,75».