«Норвич Сити» — «Бёрнли»: прогноз и ставка на матч 37-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Норвич Сити» — «Бёрнли».
Ставка: победа «Бернли» за 2.38.
«Норвич» наглухо застрял на последнем месте турнирной таблице чемпионата Англии и уже гарантированно покинет высший дивизион страны. За 36 матчей у него получилось набрать только 21 очко. При этом он умудрился пропустить 68 мячей, а забить лишь 26. Такой показатель является худшим в лиге, так что положение команды вполне закономерно.
А вот «Бёрнли» после паузы очень хорош. На семь туров английской Премьер-лиги пришлось только одно поражение, да и то состоялось в гостях у мощнейшего «Манчестер Сити» в дебютной после длительного простоя игре (0:5).
Матч первого круга в Бёрнли завершился победой хозяев со счётом 2:0. Тогда гости забрали под свой контроль мяч, но распорядиться им должным образом не смогли. А вот хозяева, напротив, чётко реализовали подвернувшиеся моменты.
На наш взгляд, бордовые и в этот раз сумеют достичь успеха. После паузы они идут очень хорошо: забивают в каждом матче уже на протяжении шести туров и стабильно набирают очки. Стоит отметить также, что на этом отрезке ими было пропущено всего три мяча, что, между прочим, является лучшим результатом в АПЛ.
Против «канареек» играет также и удручающая статистика их последних выступлений. Надо сказать, что в предыдущих восьми матчах они потерпели восемь поражений с общим счётом 1-17, а при таких раскладах лобовая победа гостей за увесистый коэффициент 2.38 смотрится заманчиво».
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