Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Норвич Сити» — «Бёрнли»: прогноз и ставка на матч 37-го тура АПЛ

«Норвич Сити» — «Бёрнли»: прогноз и ставка на матч 37-го тура АПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Норвич Сити» — «Бёрнли».

Ставка: победа «Бернли» за 2.38.

«Норвич» наглухо застрял на последнем месте турнирной таблице чемпионата Англии и уже гарантированно покинет высший дивизион страны. За 36 матчей у него получилось набрать только 21 очко. При этом он умудрился пропустить 68 мячей, а забить лишь 26. Такой показатель является худшим в лиге, так что положение команды вполне закономерно.

А вот «Бёрнли» после паузы очень хорош. На семь туров английской Премьер-лиги пришлось только одно поражение, да и то состоялось в гостях у мощнейшего «Манчестер Сити» в дебютной после длительного простоя игре (0:5).

Матч первого круга в Бёрнли завершился победой хозяев со счётом 2:0. Тогда гости забрали под свой контроль мяч, но распорядиться им должным образом не смогли. А вот хозяева, напротив, чётко реализовали подвернувшиеся моменты.

На наш взгляд, бордовые и в этот раз сумеют достичь успеха. После паузы они идут очень хорошо: забивают в каждом матче уже на протяжении шести туров и стабильно набирают очки. Стоит отметить также, что на этом отрезке ими было пропущено всего три мяча, что, между прочим, является лучшим результатом в АПЛ.

Против «канареек» играет также и удручающая статистика их последних выступлений. Надо сказать, что в предыдущих восьми матчах они потерпели восемь поражений с общим счётом 1-17, а при таких раскладах лобовая победа гостей за увесистый коэффициент 2.38 смотрится заманчиво».

«Норвич Сити» — «Бёрнли». Прогноз: проверяем коэффициент 2.38 в матче худшего клуба АПЛ
«Норвич» в восьми последних играх потерпел восемь поражений с общим счётом 1:17.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020