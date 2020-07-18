«Рух» — БАТЭ: прогноз Валерия Непомнящего на матч чемпионата Беларуси

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на чемпионата Беларуси «Рух» — БАТЭ.
Ставка: победа БАТЭ за 1.85.
«Рух» в последнем туре играл с «Энергетиком» и в гостях разорвал соперника — 8:1. БАТЭ в свою очередь сыграл вничью со «Славией», поэтому морально «Рух» на коне. С другой стороны, эта ситуация поможет БАТЭ сконцентрироваться, потому что ему хочется проверить дерзкую команду, забившую восемь мячей в одной встрече.
В этом матче не вижу явного фаворита, но ставлю на БАТЭ. Клуб из Борисова упустил лидерство в чемпионате, и нужно его возвращать. Нельзя далеко отпускать конкурентов, так как, если это случится, уже не догонишь. В БАТЭ сейчас сильнейший состав в Беларуси и разве что не хватает мотивации. «Рух» о себе уже заявил, а БАТЭ с такими командами играет неплохо и умеет ставить соперников на место".
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