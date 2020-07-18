«Верона» — «Аталанта»: прогноз Александра Неценко на матч 34-го тура Серии А

Комментатор и ведущий Александр Неценко дал прогноз на матч 34-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Верона» — «Аталанта».
Ставка: победа «Аталанты» + тотал больше 2.5 мяча за 1.77.
«Верона» внушала уважение до остановки чемпионата, а после этого претензии на еврокубки у команды Ивана Юрича разбились о быт. Всего 2 победы в 8 турах, при этом 4-матчевая серия без успешных встреч. Если атака у «Вероны» продуктивна, то оборона частенько дает сбои. Подтверждением тому — простой факт: хозяева пропускают минимум по 2 мяча в 6 турах из последних 7. А ведь «Аталанта» — лучшая команда Серии А после паузы.
Бергамаски уже подвинули «Лацио» и в ближайшем туре могут убрать с дороги «Интер» ради «золотой» мечты. «Аталанта» не проигрывает 13 матчей подряд, выиграв на этом отрезке 11 встреч. Подопечные Джанпьеро Гасперини забивают пачками. Тотал 2,5 мяча в играх бергамасков после паузы пробивался в 5 случаях из 8. В трёх последних матчах с «Вероной» «Аталанта» трижды выигрывала, превышая стандартный тотал (3:2, 5:0, 3:0). Из этого следует очередная победа гостей с пробитым стандартным тоталом".
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