«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на полуфинал Кубка России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России сезона-2019/2020.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.96.

«Уже не раз было сказано, что этот матч для «Спартака» — решающий на финише сезона. Есть ещё шанс как-то скрасить его. Ну или же всё закончится абсолютным провалом. Конечно, «Зенит» — фаворит. Он обладает более мощным составом, играет на своем поле. Про «Спартак» в последнее время ничего хорошего сказать было нельзя, но последний матч с «Ахматом» какую-то надежду оставляет. Сложно только сказать, «Спартак» был хорош или же «Ахмат» провалился. Во всяком случае моментов у ворот Максименко почти не было.



Тедеско вернётся на бровку, но тоже не знаю, плюс это или нет. Наверное, какими-то эмоциями он сможет команду зарядить. План на игру «Спартака», думаю, понятен: очень компактная игра на своей половине поля. Раскрываться «Спартак» поначалу совершенно точно не станет, будет ждать шанса. Дождётся или нет — это вопрос. Но мне кажется, что «Зенит» также поначалу рисковать не будет — всё-таки есть риск получить контратаку, а отыгрываться в кубковой игре даже сложнее психологически, чем в матче чемпионата.



Основные события случатся во втором тайме, когда усталость накроет команды. Первая половина встречи может и совсем без голов обойтись, поэтому поставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого».