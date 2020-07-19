«Зенит» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на полуфинал Кубка России в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» в полуфинале Кубка России сезона-2019/2020.
Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.96.
«Уже не раз было сказано, что этот матч для «Спартака» — решающий на финише сезона. Есть ещё шанс как-то скрасить его. Ну или же всё закончится абсолютным провалом. Конечно, «Зенит» — фаворит. Он обладает более мощным составом, играет на своем поле. Про «Спартак» в последнее время ничего хорошего сказать было нельзя, но последний матч с «Ахматом» какую-то надежду оставляет. Сложно только сказать, «Спартак» был хорош или же «Ахмат» провалился. Во всяком случае моментов у ворот Максименко почти не было.
Тедеско вернётся на бровку, но тоже не знаю, плюс это или нет. Наверное, какими-то эмоциями он сможет команду зарядить. План на игру «Спартака», думаю, понятен: очень компактная игра на своей половине поля. Раскрываться «Спартак» поначалу совершенно точно не станет, будет ждать шанса. Дождётся или нет — это вопрос. Но мне кажется, что «Зенит» также поначалу рисковать не будет — всё-таки есть риск получить контратаку, а отыгрываться в кубковой игре даже сложнее психологически, чем в матче чемпионата.
Основные события случатся во втором тайме, когда усталость накроет команды. Первая половина встречи может и совсем без голов обойтись, поэтому поставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого».
- 19 июля 2020
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:40
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:35
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:25
-
13:20
-
13:15
-
13:10
-
13:05
-
13:00
-
12:45
-
12:35
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:15