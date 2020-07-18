«Зенит» — «Спартак». Прогноз: Федун и Тедеско снова будут жаловаться на судейство

19 июля «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче полуфинала Кубка России. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех «Спартака» оценён букмекерами коэффициентом 5.25.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 19 июля

Букмекеры не уверены, что матч Кубка России 19 июля «Зенит» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.93, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.98. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.

Анализ и прогноз матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (19.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Финишная черта уже близко, остался один-единственный тур. Практически все вопросы решены, интриг совсем немного: «Зенит» давно стал чемпионом, «Локомотив» и «Краснодар» вяло бодаются за вторую строчку, а «Оренбург» успешно отправился в ФНЛ.

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Настало время Кубка России. В воскресенье, 19 июля, состоятся два полуфинала. Естественно, наибольший интерес вызывает тот, что стартует позже. Вывеская замечательная: 18:30 мск в Санкт-Петербурге местный «Зенит» на стадионе «Газпром Арена» начнёт выяснять отношения со «Спартаком».

Разумеется, очередной раунд противостояния двух столиц старательно подогревался скандалами со всех сторон. Свою лепту внёс даже РФС, на ровном месте устроив цирк с местом проведения полуфинала из-за дыры в регламенте. По мере приближения игры градус, как водится, только нарастал.

У петербуржцев отличился генеральный директор Александр Медведев, накануне получивший штраф в 200 тыс. рублей за сомнительную шутку и извинившийся перед владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. А тот, в свою очередь, в последнее время старательно обсуждает судейство и даже предлагает запускать хэштеги.

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Основания жаловаться на действия арбитров у Федуна (как и у главного тренера Доменико Тедеско) и впрямь имеются. Спорить с этим довольно сложно, одних отменённых голов Александра Соболева хватило бы на несколько дополнительных очков. Однако бесконечная критика судейства не должна заслонять главного — откровенно среднего качества футбола в исполнении красно-белых.

Неслучайно они располагаются на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В шести предыдущих турах одержана лишь одна победа, над «Ахматом» (3:0). Она, впрочем, получилась яркой и справедливой: хозяева смотрелись гораздо сильнее и оформили три красивых мяча.

Беда в том, что эта игра пока тянет скорее на исключение из правил. На отдельных отрезках «Спартак» может выглядеть здорово, однако нестабильность и большое количество индивидуальных ошибок чаще всего перевешивают. Позиционные атаки вообще смотрятся довольно грустно, но тут есть плюс.

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В Санкт-Петербурге определённо не придётся действовать первым номером, а с контратаками у красно-белых дела обстоят веселее. Сразу несколько футболистов комфортно чувствуют себя на пространстве. Вот только на этом хорошие новости заканчиваются, поскольку на данный момент клубы просто находятся на разных уровнях.

33 очка разницы в турнирной таблице РПЛ на это намекают. И ещё момент — с 2014 года соперники провели 12 очных встреч. «Спартак» оказался сильнее лишь дважды, оба раза — в славное время Массимо Карреры (2:1, 3:1). В четырёх предыдущих случаях красно-белые остались без побед, забив за это время всего один мяч.

Сине-бело-голубые в заключительной части сезона порой валяли дурака и берегли силы, но они имели на это полное право. Сергей Семак применял ротацию, разгружал лидеров и смотрел в деле молодёжь. А самое главное — даже на таком фоне набраны 19 очков из 21 возможного.

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Букмекеры дают на лобовую победу хозяев коэффициент 1.67, что тоже показательно. Ровно столько же предлагают на успех «Урала» в битве с «Химками» — командой из ФНЛ, которая не проводила официальных матчей более четырёх месяцев. «Спартак» всегда умел удивлять, но тут шансы гостей кажутся минимальными.

Если сине-бело-голубые подойдут к делу со всей ответственностью, то наверняка добудут победу с разницей в один-два мяча. А сомневаться в мотивации чемпиона России поводов нет, поскольку на кону долгожданный золотой дубль. Да ещё и возможность испортить сезон принципиальному сопернику.

В случае вылета из Кубка России «Спартак» практически потеряет шансы на попадание в еврокубки, ведь для шестого места в РПЛ должно совпасть слишком многое. Ждём от хозяев агрессивного дебюта с целью сразу же заполучить преимущество. Подопечные Доменико Тедеско часто ошибаются в обороне, так что моменты у Дзюбы и Азмуна будут.

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Если П1 за 1.67 вас не устраивает, подумайте о голе «Зенита» в стартовые 30 минут за 2.40 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30. Четыре предыдущих поединка оказались низовыми, да и кубковый статус встречи не способствует высокой результативности. Слишком многое на кону.

Судить будет Сергей Иванов, у которого давние отношения со «Спартаком». Он вдобавок ко всему начудил в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА (3:2 доп. время), а теперь окажется под микроскопом. Спорные моменты за 90 минут интенсивного и боевого футбола непременно возникнут, так что недовольные в любом случае будут. Трудно сомневаться в том, что после игры разговоров о судействе окажется предостаточно.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Зенит» — «Спартак» 19 июля 2020

На сегодня команды просто находятся на разном уровне, о чём говорит и таблица РПЛ — там «Зенит» опережает соперника на 33 очка. Красно-белые умеют удивлять, однако у сине-бело-голубых на кону долгожданный золотой дубль. Проблем с мотивацией на таком фоне возникнуть не должно, а по качеству исполнителей хозяева имеют заметное преимущество.

Ставка: гол «Зенита» в первые 30 минут за 2.40.

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