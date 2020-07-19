«Леганес» — «Реал»: прогноз Михаила Поленова на матч 38-го тура чемпионата Испании

Комментатор Михаил Поленов дал прогноз на матч Примеры «Леганес» — «Реал».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.

«Мадридский «Реал», уже в ранге чемпиона, проведёт игру против «Леганеса», который вылетает из лиги. Но когда «Леганес» уже был за пределами Примеры, он взял и обыграл «Атлетик» Бильбао на выезде. Когда решается задача и случается то, что было неминуемо, то груз ответственности снимается с плеч. Это иногда позволяет командам сыграть более раскрепощённо.



Может быть, этого стоит ожидать и в игре против «Реала». Это последний тур в чемпионате. Всё ясно. Кроме составов и итогового впечатления, уже поменять ничего нельзя. Я абсолютно убеждён, что Зидан подпустит молодых к составу, но играть абсолютно молодым составом он вряд ли будет. Это не в правилах Зидана, да и не очень честно будет по отношению к команде, которая на протяжении всего сезона шла к этому титулу.



Я думаю, что хоть и будут перемены, но играть будут и основные. В «Реале» все игроки достаточно сильно уровня. Что касается «Леганеса», то ему особо нечего терять. Уже даже дверью не хлопнешь, потому что всё закрыто и они уже в подвале. Я думаю, что здесь ничто не будет сдерживать команды. Разве что желание меньше травм получить. А вот в футбольном смысле они могут сыграть довольно яркую игру. Мы видим, что у «Реала» проблемы в обороне возникают при разных составах.



Если будут перемены в составе, то и проблемы неизбежны, а забивать всегда есть кому. Я думаю, что можно сыграть «обе забьют и общий тотал больше 2.5». Коэффициент — 2.10».