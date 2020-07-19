«Севилья» — «Валенсия»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура Примеры

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Валенсия».
Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.
«Валенсия» изо всех сил пытается спасти сезон и запрыгнуть в Лигу Европы. Восьмое место в турнирной таблице, два очка отставания от «Реала Сосьедад» и одно — от «Хетафе». Правда, в еврокубки может вывести седьмая позиция, но для этого придётся подождать результатов Кубка Испании.
Владелец «летучих мышей» продолжает чудить: две тренерские отставки в ходе сезона, намечающаяся распродажа чуть ли не половины состава в летнее трансферное окно. А также слухи о продаже клуба. Естественно, всё это влияет на атмосферу в раздевалке. «Валенсия» уже успела проиграть стоящему навылет «Леганесу» (0:1), а в четверг с горем пополам одолела худший клуб турнира «Эспаньол» (1:0).
Непосредственно по качеству футбола преимущество красно-белых весьма велико. Единственный вопрос вызывает их мотивация, всё же основная задача на сезон уже выполнена, а третье место — скорее приятный бонус. Однако на своём поле «Севилья» вряд ли станет валять дурака.
Брать ли лобовую победу хозяев за 1.93 — дело вкуса. Мы предпочтём комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83. Эта планка устояла в восьми предыдущих очных встречах из девяти. У гостей большие проблемы с созиданием, а у андалусийцев порядок с обороной. Высокой результативности не ждём".
- 19 июля 2020
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