«Севилья» — «Валенсия». Прогноз: Черышев, Силлессен и Кондогбиа не смогут спасти сезон

19 июля «Севилья» и «Валенсия» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Севильи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех «Валенсии» оценён букмекерами коэффициентом 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Севилья» — «Валенсия»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Севилья» — «Валенсия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.90, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.10. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.10.

Анализ и прогноз матча Примеры «Севилья» — «Валенсия» (19.07.2020)

Чемпионат Испании сохранил ураганный темп и вышел на финишную прямую. Десять туров уже позади, остался последний. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг практически не осталось. Программа 38-го тура испанской Примеры упакована в один день.

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В воскресенье, 19 июля, состоятся все десять матчей. По традиции два заключительных тура играются в один и тот же день, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. Сразу семь игр стартуют в 22:00 мск.

В Севилье местный одноимённый клуб на стадионе «Рамос Санчес Писхуан» будет выяснять отношения с «Валенсией». Это один из главных матчей всего 38-го тура. Во-первых, неплохая вывеска — соперники входят в топ-8 чемпионата Испании. Во-вторых, обе команды имеют реальную мотивацию.

«Севилья» выполнила главную задачу на сезон, попав в топ-4. В следующем сезоне она будет выступать в Лиге чемпионов и получит солидные призовые от УЕФА. Однако остаётся возможность побороться за третью строчку с «Атлетико». С точки зрения ЛЧ разницы никакой — групповая стадия уже никуда не денется.

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И всё же речь о престиже, а также о дополнительных деньгах, поскольку занявший третью строчку в Ла Лиге получит по ТВ-контракту примерно на 3 млн евро больше. Правда, теперь всё в руках «матрасников»: они набрали 69 очков в 37 турах и опережают конкурента на два балла. Вариант один — побеждать и ждать осечки.

Андалусийцы виноваты сами. В минувшем туре они прервали победную серию, не сумев на выезде одолеть «Реал Сосьедад» (0:0). И опустились на четвёртую позицию. Игра получилась равной и закрытой, результат вполне справедлив. Что самое интересное — теперь баски сразятся как раз с мадридским «Атлетико».

«Валенсия» тем временем изо всех сил пытается спасти сезон и запрыгнуть в Лигу Европы. Восьмое место в турнирной таблице, два очка отставания от «Реала Сосьедад» и одно — от «Хетафе». Правда, в еврокубки может вывести седьмая позиция, но для этого придётся подождать результатов Кубка Испании.

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Владелец «летучих мышей» продолжает чудить: две тренерские отставки по ходу сезона, намечающаяся распродажа чуть ли не половины состава в летнее трансферное окно. А также слухи о продаже клуба. Естественно, всё это влияет на атмосферу в раздевалке. «Валенсия» уже успела проиграть стоящему навылет «Леганесу» (0:1), а в четверг с горем пополам одолела худший клуб турнира «Эспаньол» (1:0).

Непосредственно по качеству футбола преимущество красно-белых весьма велико. Единственный вопрос вызывает их мотивация, всё же основная задача на сезон уже выполнена, а третье место — скорее приятный бонус. Однако на своём поле «Севилья» вряд ли станет валять дурака.

Брать ли лобовую победу хозяев за 1.93 — дело вкуса. Мы предпочтём комбинированный вариант 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83. Эта планка устояла в восьми предыдущих очных встречах из девяти. У гостей большие проблемы с созиданием, а у андалусийцев порядок с обороной. Высокой результативности не ждём.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Севилья» — «Валенсия» 19 июля 2020

По уровню игры «Севилья» сейчас находится на другом уровне. «Валенсия» переживает непростой период, целый ряд футболистов летом будет выставлен на продажу. Мотивация у гостей чуть выше, однако на своём поле красно-белые вряд ли станут валять дурака. Возьмём 1Х через общий низ.

Ставка: «Севилья» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.83.