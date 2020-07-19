«Зенит» — «Спартак»: прогноз Дмитрия Ананко на матч полуфинала Кубка России

Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Ананко дал прогноз на матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак».

Ставка: проход «Спартака» за 3.85.

«Конечно, хочу, чтобы выиграл «Спартак». Команде Доминико Тедеско вполне по силам пройти уже чемпионский «Зенит». Считаю, в «Спартаке» произошли очень позитивные перемены в руководстве клуба. Новый генеральный директор Шамиль Газизов – это шаг вперёд в развитии клуба. У него должно всё получиться. За него говорит качественная работа в «Уфе».



Конечно, матч в Санкт-Петербурге будет непростым, но все-таки верю, что красно-белые выйдут в финал. У «Спартака» есть сила духа. И это станет ключевым фактором в победе в принципиальном матче. Судейский вопрос меня абсолютно не беспокоит. Просто верю, что дальше пройдёт «Спартак».