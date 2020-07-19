«МЮ» — «Челси»: прогноз Александра Кержакова на матч полуфинала Кубка Англии 19 июля

Бывший форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков дал прогноз на матч полуфинала Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» – «Челси».

Ставка: ничья за 3.40.

«МЮ» набрал хорошую форму, по сравнению с серединой сезона. Сейчас он добрался до «Челси» и «Лестера», хотя ранее отставал от них на 10 баллов. Однако пару туров назад «красные дьяволы» даже имели шанс обогнать синих и «лис» и занять третье место. Но они сыграли вничью с «Саутгемптоном».



Во всех остальных последних встречах «МЮ» побеждает. Правда, после крупного выигрыша над «Борнмутом» (5:2) манкуниацы забивают не так много. В игре с «Астон Виллой» — три мяча, а в последних двух матчах — по два гола.



У «Челси» статистика последних матчей в АПЛ хуже, чем у его соперника в полуфинале Кубка. Синие за пять встреч дважды проиграли и три раза победили. Причём уступили они «Вест Хэму» в равном матче – 2:3. А вот «Шеффилд» через пару туров наколотил команде Фрэнка Лэмпарда три безответных мяча. После этой неудачи «Челси» скромно обыграл «Норвич» со счётом 1:0. Поэтому к игре с «МЮ» лондонский клуб подходит не в лучшей форме.



Несмотря на лучшую форму «МЮ» на данный момент, я считаю, что игра будет равной. Обе команды нуждаются в трофеях. Они уже точно не могут ни за что побороться в АПЛ, а до матчей в еврокубках им ещё далеко. Поэтому, я думаю, нас ждёт интересная борьба равных соперников. Мой прогноз – ничья в этом матче".