«Порту» — «Морейренсе»: прогноз и ставка на матч чемпионата Португалии 20 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Морейренсе».

Ставка: победа «Порту» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73.

«В семи предыдущих турах Примейры подопечные Сержиу Консейрау набрали 19 очков из 21 возможного. Особенно мощно выглядит общий счёт — 16:1. Команда натурально прошлась по всем катком, унести ноги сумел только худший клуб турнира «Авеш» (0:0). Впрочем, там просто не хватило реализации: 24-5 по ударам, 8-0 по попаданиям в створ, 79-21 по проценту владения, 12-1 по угловым.



«Морейренсе» — крепкий середняк чемпионата Португалии. 43 очка в 32 турах, восьмое место в турнирной таблице. Выше седьмой строчки уже не подняться, но и из топ-10 выпасть практически невозможно. Зелёно-белые не проигрывают на протяжении шести туров — две победы и четыре ничьи.



Но самое интересное заключается в другом. 10 предыдущих поединков с участием команды непременно оказывались низовыми — как с аутсайдерами, так и с грандами вроде «Бенфики» и «Спортинга». Больше одного мяча «Морейренсе» после карантина ещё не забивал. От этого и оттолкнёмся.



Уровень исполнителей несопоставим. К тому же «Порту» вряд ли станет откровенно валять дурака на своём поле. Разгрома не ждём, но дежурную победу на классе — вполне. П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73 смотрится нормально. Вариант посмелее — гости не забьют за 2.01».