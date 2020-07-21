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Курс доллара. Прогноз аналитика: ждём откат рубля до 75

Курс доллара. Прогноз аналитика: ждём откат рубля до 75
Ставки / Прогнозы 0

Руководитель направления аналитического контента «БКС Брокер» Иван Копейкин дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.

«На мой взгляд, нас ждёт скорее негативная динамика российской валюты, чем значимое укрепление. Первыми целями могут стать 75 рублей в паре с долларом (показатель 24 апреля 2020 года) и 84 рубля — в паре с евро (показатель 26 марта). На это указывают сразу несколько факторов.

Первый — гособлигации. Риски для полноценной коррекции этого инструмента постепенно увеличиваются, так как доходность продолжает снижаться. В течение ближайших нескольких месяцев отток резидентов из гособлигаций страны может ускориться, и это окажет дополнительное давление на национальную валюту.

Второй фактор — рост импорта в России. Он продолжается при практически неизменном экспорте, что приводит к дополнительному спросу на валюту.

Третий фактор — нефть. Уже с августа ограничения по добыче со стороны ОПЕК+ будут постепенно снижаться. А сланцевые компании при этом вполне могут нарастить добычу. В 2016 году после возвращения цены выше $40 за баррель сланцевым компаниям потребовалось чуть более 1,5 месяца, чтобы перейти из режима сокращения количества буровых к росту», — сказал Копейкин.

Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).

В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.

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