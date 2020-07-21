«Рубин» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 30-го тура чемпионата России 22 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак».

Ставка: гол «Рубина» во втором тайме за 1.97.

«Вроде бы «Спартак» в последнее время приходит в себя — убедительный разгром окрепшего после паузы «Ахмата» (3:0), достойное сопротивление превосходящему по классу «Зениту». Ключевой вопрос теперь — остались ли у футболистов силы и эмоции, чтобы настроиться на ничего не значащую встречу. Да ещё и на чужом поле.



«Рубин» тем временем постепенно достиг уровня крепкого середняка. Структура при Леониде Слуцком заметно постройнела, мяч ходит неплохо, а индивидуальное мастерство Хвичи Кварацхелии часто ставит оборону противника в тупик. Не хватает только качественного нападающего, поскольку Иван Игнатьев пока оставляет не лучшее впечатление.



Собственно, прогресс виден и по результатам. В семи турах после возобновления первенства казанцы уступили лишь однажды, проиграв на своём поле «Локомотиву» со счётом 0:2. В пяти последующих матчах они набрали девять очков из 15 возможных, пропустив всего один мяч (1:1 с ЦСКА).



От этого и будем отталкиваться. Букмекеры считают «Спартак» фаворитом, хотя гости имели всего трое суток на восстановление и не обладают длинной «скамейкой». На наш взгляд, после перерыва хозяева получат преимущество в свежести. Они не играли с 16 июля и должны были сохранить побольше сил.



Вариантов с коэффициентами в районе двойки достаточно: П1 с нулевой форой за 2.10, гол «Рубина» во втором тайме за 1.97 и ИТМ 1 гола «Спартака» за 2.15. Каждый из них по-своему хорош и логичен, конкретный выбор — дело вкуса. Любители комбинированных ставок могут подумать про 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.95. Сил и эмоций подопечным Доменико Тедеско наверняка не хватит».