«Рубин» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Бакаев и Джикия оступятся после вылета от «Зенита»

Красно-белые проведут третий матч за семь суток, а казанцы готовились в недельном цикле.

22 июля «Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 30-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.66. Успех «Рубина» оценён букмекерами коэффициентом 2.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Рубин» — «Спартак»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ 22 июля «Рубин» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.25, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.79. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.48.

Анализ и прогноз матча РПЛ «Рубин» — «Спартак» (22.07.2020)

Чемпионат России вернулся в строй после долгой паузы ещё 19 июля, а теперь подошёл к логическому завершению. Позади остались семь полных туров, клубам предстоит провести ещё по одному поединку, а затем уйти в короткий отпуск. Интриг практически не осталось, ответы на все основные вопросы уже известны.

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«Зенит» давно гарантировал себе титул, «Локомотив» занял второе место, а «Краснодар», ЦСКА и «Ростов» попали в топ-5. «Оренбург» отправился в ФНЛ и может рассчитывать разве что на депутатов Госдумы, «Крылья Советов» оказались 15-ми и будут ждать решения «Химок».

Долгое время сохранялась небывалая плотность в середине, что оставляло надежду на борьбу за шестое место. При победе «Зенита» в Кубке России оно выведет в квалификацию Лиги Европы. Шансы на подобный расклад крайне велики, ведь в финальном матче сине-бело-голубым будут противостоять всё те же «Химки».

Однако и тут всё уже понятно. «Динамо» хлопнуло «Краснодар» в перенесённом матче 23-го тура РПЛ, гарантировав себе шестое место. А потому заключительный тур не несёт для «Рубина» и «Спартака» никакой турнирной мотивации. Выше седьмой позиции они ни при каких обстоятельствах не поднимутся, но и ниже 12-й не упадут.

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Собственно, красно-белые имели возможность пробиться в еврокубки через Кубок России, но всё же уступили «Зениту» (1:2). Как водится, при паре сомнительных решений. Гол Жиго отменили по делу, фол на Азмуне в штрафной площади был, а вот как минимум один пенальти в ворота петербуржцев, пожалуй, следовало назначить.

Разумеется, сама игра (к слову, очень яркая и бодрая) моментально ушла в тень на фоне того, что развернулось после неё. На деле подопечные Доменико Тедеско по делу уступили в первом тайме, а вот после перерыва выглядели гораздо бодрее. И на дополнительное время скорее всего наиграли. Но немного не хватило.

Вроде бы «Спартак» в последнее время приходит в себя — убедительный разгром окрепшего после паузы «Ахмата» (3:0), достойное сопротивление превосходящему по классу «Зениту». Ключевой вопрос теперь — остались ли у футболистов силы и эмоции, чтобы настроиться на ничего не значащую встречу. Да ещё и на чужом поле.

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«Рубин» тем временем постепенно достиг уровня крепкого середняка. Структура при Леониде Слуцком заметно постройнела, мяч ходит неплохо, а индивидуальное мастерство Хвичи Кварацхелия часто ставит оборону противника в тупик. Не хватает только качественного нападающего, поскольку Иван Игнатьев пока оставляет не лучшее впечатление.

Собственно, прогресс виден и по результатам. В семи турах после возобновления первенства казанцы уступили лишь однажды, проиграв на своём поле «Локомотиву» со счётом 0:2. В пяти последующих матчах они набрали девять очков из 15 возможных, пропустив всего один мяч (1:1 с ЦСКА).

От этого и будем отталкиваться. Букмекеры считают «Спартак» фаворитом, хотя гости имели всего трое суток на восстановление и не обладают длинной «скамейкой». На наш взгляд, после перерыва хозяева получат преимущество в свежести. Они не играли с 16 июля и должны были сохранить побольше сил.

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Вариантов с коэффициентами в районе двойки достаточно: П1 с нулевой форой за 2.10, гол «Рубина» во втором тайме за 1.97 и ИТМ 1 гола «Спартака» за 2.15. Каждый из них по-своему хорош и логичен, конкретный выбор — дело вкуса. Любители комбинированных ставок могут подумать про 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.95. Сил и эмоций подопечным Доменико Тедеско наверняка не хватит.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Рубин» — «Спартак» 22 июля 2020 года

Обеим командам уже ничего не надо, они финишируют в середине таблицы и останутся без еврокубков. Казанцы под конец сезона набрали хороший ход: беспроигрышная серия достигла пяти матчей, на этом отрезке пропущен всего один гол. Скорее всего, красно-белых хватит на первый тайм, а после перерыва хозяева будут выглядеть посвежее. И зацепят как минимум ничью.

Ставка: гол «Рубина» во втором тайме за 1.97.

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