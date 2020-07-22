«Рубин» — «Спартак»: ставка Виктора Гусева на игру 30-го тура РПЛ

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч 30-го тура РПЛ «Рубин» — «Спартак».
Ставка: ничья за 3.38.
«22 июля все команды проведут матчи в одно и то же время. Одной из игр будет встреча в Казани между «Рубином» и «Спартаком».
«Рубин» — десятая команда, а «Спартак» — девятая. Дело в том, что оба клуба уже обезопасили себя от вылета в низший дивизион. Что касается места в еврокубках, при определённом развитии событий эти клубы максимально на седьмое место могут претендовать. Седьмое место уж точно ничего не даёт, всё потеряно, конец сезона.
Давайте посмотрим, какие могут быть стимулы у команд. Футболисты «Спартака», мне кажется, могут сыграть за своего тренера. Заявлять это мне даёт право то, что я увидел в игре с «Зенитом». Как помните, «Спартак» забил мяч, и все побежали обнимать Тедеско, показывая всем, что они солидарны с тренером.
Другое дело, что в этом матче бежать будет некуда, ведь дисквалификация тренера продолжается, он займёт место на трибуне. Можно будет его только поприветствовать. Я не знаю обстановки внутри «Спартака», но думаю, что за своего тренера клуб постарается и не отдаст так просто этот матч хозяевам.
«Рубин» в последних пяти турах играет без поражений. Если смотреть на результативность, особенно дома, то она удивляет — в последних восьми домашних матчах казанцы не забили больше одного мяча. Они дома меньше забивают, чем в гостях.
У «Спартака», если брать последние пять туров, результат катастрофический: одна победа, одна ничья и три поражения. Хуже результат только «Оренбурга», который занимает последнее место.
В составе красно-белых не будет Тиля, у него дисквалификация. Мне кажется, что это не такая уж большая потеря для команды.
Как играли соперники в личных встречах? Они мало забивают друг другу. Просто поверьте мне на слово, статистикой не буду вас грузить. В последних 11 встречах шесть побед «Спартака» и пять ничьих.
Может, на это и обратим внимание? В матче «Рубин» — «Спартак» я прогнозирую ничью с коэффициентом 3.38», — сказал Гусев.
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