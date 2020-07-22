«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз Дениса Казанского на встречу АПЛ

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм» в 37-м туре АПЛ сезона-2019/2020.



Ставка: гол Марсьяля за 2.01.



«Грядёт большая игра на «Олд Траффорд» — приезжает Дэвид Мойес и «Вест Хэм». Я думаю, что в любом другом случае не было бы ажиотажа, но прямо сейчас это главная игра в судьбе «Манчестер Юнайтед» и в какой-то степени «Вест Хэма». «Вест Хэм» борется за выживание, только что была важнейшая игра с «Уотфордом», где всё для Мойеса сложилось благополучно. Здесь есть за что воевать.



«Юнайтед» воюет за Лигу чемпионов – «Челси» играет с «Ливерпулем», а у «Юнайтед» игра с «Лестером». Здесь из серии «Do or die» — выйдут умирать футболисты «Юнайтед». Вы обратили внимание на выбор состава, в игре против «Челси» не было Марсьяля, а Погба появился после перерыва. Акцент на главную задачу – попадание в Лигу чемпионов, а не на трофей — сделал Сульшер.



Я думаю, что стоит обратить внимание в этом матче на Марсьяля. «Юнайтед» надо побеждать, команда полетит вперёд, Марсьяль огненный после рестарта. Ещё очень важная деталь – в трёх последних матчах на «Олд Траффорд» Марсьяль «Вест Хэму» забивал. Так как он сейчас — главная ударная сила «МЮ», он будет на острие, он будет создавать. Даже в блёклых матчах он забивает, а тут надо сиять. Гол Марсьяля на «Олд Траффорд» в игре с «Юнайтед», — сказал Казанский.



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