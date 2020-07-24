«ПСЖ» — «Сент-Этьен»: прогноз и ставка на финальный матч Кубка Франции 24 июля

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на финал Кубка Франции «ПСЖ» — «Сент-Этьен».
Ставка: гол в первые 15 минут за 2.47.
«Финал Кубка Франции пройдёт на «Парк де Пренс», домашнем стадионе «ПСЖ». То есть фактически действующий чемпион ещё и будет хозяином поля. Тут надо бы добавить, что парижане в 14 домашних матчах Лиги 1 набрали 37 очков из 42 возможных при разнице голов 44:11.
«Сент-Этьен», в свою очередь, в предыдущий раз набирал очки в гостях аж 10 ноября. Дальше — жуткая серия из семи поражений. Статистика очных встреч тоже намекает: в четырёх предыдущих случаях «ПСЖ» выиграл четыре раза, лишь однажды аутсайдер сумел избежать разгрома. 6:1, 4:0, 1:0 и 4:0.
Понятно, что уровень физической готовности команд сложно оценить, однако в контрольных играх подопечные Томаса Тухеля не замечали сопротивления. Три победы из трёх возможных с общим счётом 20:0. Соперники были не самые слабые — бельгийский «Васланд-Беверен», «Гавр» (шестое место в Лиге 2) и шотландский «Селтик».
В рядовом матче чемпионата Франции зелёные могли бы рассчитывать на нехватку мотивации со стороны фаворита, но тут первая официальная игра за долгий срок, в которой к тому же можно взять трофей. Лига чемпионов совсем близко, валять дурака некогда, нужно набирать форму. Предпосылок для сенсации не видно.
Букмекеры это прекрасно понимают. Даже на П1 с форой (-2) дают унылый коэффициент 1.61. Потому придётся выкручиваться и искать сложные варианты. Мы бы выбирали между голом в первые 15 минут за прекрасные 2.47 и П1 с форой (-1) в первом тайме за 1.87. Логика простая — в контрольных поединках парижане выдавали агрессивный дебют, стараясь быстро заполучить преимущество.
Скорее всего, подобный трюк они захотят провернуть и здесь, чтобы не тратить лишние силы и в дальнейшем спокойно контролировать ситуацию. Оборона у «Сент-Этьена» в укороченном сезоне много ошибалась, так что вряд ли у Неймара и Мбаппе возникнут проблемы».
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