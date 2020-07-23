«ПСЖ» — «Сент-Этьен». Прогноз: Неймар, Мбаппе и Тухель легко возьмут Кубок Франции

24 июля «ПСЖ» и «Сент-Этьен» сыграют в финальном матче Кубка Франции. Начало встречи — в 22:10 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.14. Успех «Сент-Этьена» оценён букмекерами коэффициентом 22.0.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Франции «ПСЖ» — «Сент-Этьен» 24 июля

Букмекеры уверены, что матч Кубка Франции 24 июля «ПСЖ» — «Сент-Этьен»получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.30, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.60. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 9.90.

Анализ и прогноз матча Кубка Франции «ПСЖ» — «Сент-Этьен» (24.07.2020)

Французский футбол отсутствовал 4,5 месяца. Боссы Лиги 1 капитулировали перед пандемией коронавируса, решив не доигрывать чемпионат страны и досрочно подвести итоги. Предыдущие матчи были сыграны ещё 8 марта, целых 10 туров ушли в небытие. Впрочем, на очередном титуле «ПСЖ» это никак не сказалось — отрыв от всех остальных давно стал двузначным.

«Удинезе» — «Ювентус». Прогноз: Роналду обгонит Иммобиле и приблизит туринцев к скудетто В шести предыдущих очных встречах «Ювентус» побеждал с разницей не менее чем в два мяча.

Чемпионаты Германии, Испании и России уже доиграны, английская Премьер-лига и итальянская Серия А вышли на финишную прямую, а Франция выходит из спячки финальным матчем Кубка Франции, в котором сойдутся «ПСЖ» и «Сент-Этьен». Увы, шансы на сенсацию стремятся к нулю.

Дело в том, что соперник слишком слаб даже по национальным меркам. В предыдущем сезоне зелёные были заметно сильнее и пробились в Лигу Европы, а вот в укороченном первенстве выглядели просто кошмарно. Достаточно одного факта: после 28 туров они занимали 17-е место в турнирной таблице.

Точнёхонько между «Нимом» и «Дижоном», а отрыв от зоны вылета составлял три очка. В 12 заключительных турах «святые» одержали ровно одну победу, в родных стенах с горем пополам одолев тот самый «Ним» (2:1).

Вдобавок ко всему финал Кубка Франции пройдёт на «Парк де Пренс», домашнем стадионе «ПСЖ». То есть фактически действующий чемпион ещё и будет хозяином поля. Тут надо бы добавить, что парижане в 14 домашних матчах Лиги 1 набрали 37 очков из 42 возможных при разнице голов 44:11.

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«Сент-Этьен», в свою очередь, в предыдущий раз набирал очки в гостях аж 10 ноября. Дальше — жуткая серия из семи поражений. Статистика очных встреч тоже намекает: в четырёх предыдущих случаях «ПСЖ» выиграл четыре раза, лишь однажды аутсайдер сумел избежать разгрома. 6:1, 4:0, 1:0 и 4:0.

Понятно, что уровень физической готовности команд сложно оценить, однако в контрольных играх подопечные Томаса Тухеля не замечали сопротивления. Три победы из трёх возможных с общим счётом 20:0. Соперники были не самые слабые — бельгийский «Васланд-Беверен», «Гавр» (шестое место в Лиге 2) и шотландский «Селтик».

В рядовом матче чемпионата Франции зелёные могли бы рассчитывать на нехватку мотивации со стороны фаворита, но тут первая официальная игра за долгий срок, в которой к тому же можно взять трофей. Лига чемпионов совсем близко, валять дурака некогда, нужно набирать форму. Предпосылок для сенсации не видно.

Емельяненко — Исмаилов. Прогноз на бой: быстрая и шумная победа Александра в Сочи Исмаилов гораздо серьёзнее Кокляева, но проблемы у Емельяненко вряд ли возникнут.

Букмекеры это прекрасно понимают. Даже на П1 с форой (-2) дают унылый коэффициент 1.61. Потому придётся выкручиваться и искать сложные варианты. Мы бы выбирали между голом в первые 15 минут за прекрасные 2.47 и П1 с форой (-1) в первом тайме за 1.87. Логика простая — в контрольных поединках парижане выдавали агрессивный дебют, стараясь быстро заполучить преимущество.

Скорее всего, подобный трюк они захотят провернуть и здесь, чтобы не тратить лишние силы и в дальнейшем спокойно контролировать ситуацию. Оборона у «Сент-Этьена» в укороченном сезоне много ошибалась, так что вряд ли у Неймара и Мбаппе возникнут проблемы.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Франции «ПСЖ» — «Сент-Этьен» 24 июля 2020 года

Предпосылок для сенсации не видно: состав у «ПСЖ» гораздо сильнее, в трёх товарищеских матчах гранд добыл три победы с общим счётом 20:0. «Сент-Этьен» в укороченном сезоне занял 17-е место, опередив зону вылета на три очка. А в четырёх предыдущих очных встречах с парижанами проиграл четыре раза, лишь однажды избежав разгрома. Ждём дежурную победу фаворита.

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.47.