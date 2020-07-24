«Зенит» или «Химки»? Академия «Чемпионата» научит ставкам на матчи с явным фаворитом

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!



Завтра, 25 июля, в финале Кубка России сыграют «Зенит» и «Химки». Встреча начнётся в 17:00 мск. Букмекеры считают сине-бело-голубых явным фаворитом и на их итоговую победу дают коэффициент 1.10. В одном из уроков Академии ты изучишь стратегию ставок на аутсайдеров, оценишь шансы команд и сможешь получить до 15 000 рублей бонусами на первые ставки.



Преподаватели Академии ставок:

Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.

Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.

Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».

Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.

Олег Клепиков, нейропсихолог.

Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».

Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

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