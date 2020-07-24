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«Зенит» или «Химки»? Академия «Чемпионата» научит ставкам на матчи с явным фаворитом

«Зенит» или «Химки»? Академия «Чемпионата» научит ставкам на матчи с явным фаворитом
Ставки / Прогнозы 0

«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!

Завтра, 25 июля, в финале Кубка России сыграют «Зенит» и «Химки». Встреча начнётся в 17:00 мск. Букмекеры считают сине-бело-голубых явным фаворитом и на их итоговую победу дают коэффициент 1.10. В одном из уроков Академии ты изучишь стратегию ставок на аутсайдеров, оценишь шансы команд и сможешь получить до 15 000 рублей бонусами на первые ставки.

Преподаватели Академии ставок:

  • Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
  • Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
  • Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
  • Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
  • Олег Клепиков, нейропсихолог.
  • Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
  • Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».

Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!

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