«Зенит» или «Химки»? Академия «Чемпионата» научит ставкам на матчи с явным фаворитом
«Чемпионат» создал для тебя бесплатную Академию ставок. В ней ты смотришь видеоуроки, читаешь теорию, сдаёшь тесты и повышаешь свой уровень. Читатели «Чемпионата» соревнуются в таблице лидеров!
Завтра, 25 июля, в финале Кубка России сыграют «Зенит» и «Химки». Встреча начнётся в 17:00 мск. Букмекеры считают сине-бело-голубых явным фаворитом и на их итоговую победу дают коэффициент 1.10. В одном из уроков Академии ты изучишь стратегию ставок на аутсайдеров, оценишь шансы команд и сможешь получить до 15 000 рублей бонусами на первые ставки.
Преподаватели Академии ставок:
- Дмитрий Сенников, ветеран «Локомотива» и сборной России по футболу.
- Карен Адамян, ведущий «Матч ТВ» и блогер.
- Андрей Алистаров, создатель YouTube-канала «Железная Ставка».
- Александр Вишневский, футбольный журналист и профессиональный игрок.
- Олег Клепиков, нейропсихолог.
- Дмитрий Побединский, математик и создатель YouTube-канала «Физика от Побединского».
- Анна Чакветадзе, комментатор тенниса на «Евроспорте».
Регистрируйся в Академии «Чемпионата» и получи до 15 000 рублей бонусами на первые ставки!
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