Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал прогноз на бой Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон.
Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 2.25.
«Считал Вердума долгое время очень крепким и мощным бойцом, но в последнее время он начал резко сдавать позиции и много пропускать в стойке. Его пока спасают навыки в джиу-джитсу, однако я думаю, что в скором времени он станет ещё хуже в силу возраста.
Надо отдать ему должное в любом случае, потому что так долго находиться на высоком уровне — очень большое достижение. Густафссон молод для ММА, и у него ещё всё впереди.
Несмотря на это, он тоже столкнулся с проблемами, и его защита от тейкдаунов вместе с ударной техникой дала сбой. Обычно бойцы после двух поражений подряд стараются действовать аккуратнее, поэтому я думаю, что Саша тоже будет осторожен и без излишних изысков попробует довести поединок до судейского решения и выиграть по очкам.
Шведский боец может хорошо держать соперников на дистанции, да и Фабрисио явно будет уступать ему в скорости.
Один не сможет завершить бой досрочно, другой не захочет форсировать события, поэтому ставлю на тотал больше 2.5 по раундам».
- 25 июля 2020
-
19:13
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00