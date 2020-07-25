Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон: прогноз Александра Емельяненко на бой UFC

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сделал прогноз на бой Фабрисиу Вердум — Александр Густафссон.

Ставка: тотал больше 2.5 раунда за 2.25.

«Считал Вердума долгое время очень крепким и мощным бойцом, но в последнее время он начал резко сдавать позиции и много пропускать в стойке. Его пока спасают навыки в джиу-джитсу, однако я думаю, что в скором времени он станет ещё хуже в силу возраста.



Надо отдать ему должное в любом случае, потому что так долго находиться на высоком уровне — очень большое достижение. Густафссон молод для ММА, и у него ещё всё впереди.



Несмотря на это, он тоже столкнулся с проблемами, и его защита от тейкдаунов вместе с ударной техникой дала сбой. Обычно бойцы после двух поражений подряд стараются действовать аккуратнее, поэтому я думаю, что Саша тоже будет осторожен и без излишних изысков попробует довести поединок до судейского решения и выиграть по очкам.



Шведский боец может хорошо держать соперников на дистанции, да и Фабрисио явно будет уступать ему в скорости.



Один не сможет завершить бой досрочно, другой не захочет форсировать события, поэтому ставлю на тотал больше 2.5 по раундам».