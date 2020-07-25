Уиттакер — Тилл: прогноз и ставка «Чемпионата» на главный бой UFC on ESPN 14

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на бой Роберт Уиттакер — Даррен Тилл.

Ставка: победа Тилла в 4-5 раундах или по очкам за 3.50.

«Уиттакер более универсальный боец, проблема заключается в мотивации. Роберт сам признавался, что в последний раз был собой в первом поединке с Ромеро. Который, если что, состоялся более трёх лет назад. А затем Жнец добавил, что идёт на бой против Тилла, чтобы повеселиться, да и вообще не хочет думать о давлении.



У британца никаких проблем с мотивацией нет, переход в средний вес способен придать ему импульс. Уроженец Ливерпуля по прозвищу Горилла в открытую задирает непобедимого Исраэля Адесанью. Победа над Робертом выведет его на титульный бой. Там шансов будет совсем немного, но это уже вопрос будущего.



На пике новозеландец был более чем хорош, с этим трудно поспорить. Вот только проблемы с мотивацией, затяжная депрессия и огромное количество тараканов в голове вызывают серьёзные сомнения в том, что он будет выглядеть лучше, чем в двух предыдущих поединках. На таком фоне победа Тилла за 1.97 смотрится очень соблазнительно.



Любители рисковать могут подумать о победе Тилла в 4-5 раундах или по очкам за отличный коэффициент 3.50. Предпосылок для быстрого нокаута немного: Даррен редко форсирует события, а непонятное состояние соперника только увеличивает вероятности долгой разведки. Формат у боя пятираундовый, так что торопиться некуда».