«Арсенал» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч 38-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 38-го тура АПЛ сезона-2019/2020 «Арсенал» — «Уотфорд».
Ставка: ИТБ 1.5 гола «Арсенала» за 1.75.
«Казалось бы, одна команда мотивирована, другая – нет. Но Микел Артета нашел чем зарядить подопечных. Вспомнил, как после одного из матчей, когда у руля «канониров» был еще Арсен Венгер и когда «Уотфорд» одержал волевую победу, лидер «шершней» Трой Дини во всеуслышание заявил, что «Арсенал» — команда без яиц.
Пусть многие с ним согласились и немногое с тех пор изменилось, «Арсенал» правдоруба запомнил и не простил. Артета собирается выпускать сильнейший состав и будет гореть желанием доказать, что на самом деле у его команды всё на месте.
«Уотфорд» сам себя загнал на это место. Теперь, чтобы избежать вылета, даже победы в матче с «Арсеналом» может не хватить. «Шершни» пропускают в каждом из матчей после возобновления сезона, в последних двух пропустила семь, в последних двух гостевых – шесть…
Думаю, когда гостям будет совсем нечего терять и команда пойдет вперед, шансов забить у «Арсенала» будет достаточно. Как минимум дважды они, скорее всего, отличатся».
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