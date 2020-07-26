«Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Кристал Пэлас» – «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой (-1) за 1.96.
«Тоттенхэм» гостит в 38-м туре у «Кристал Пэлас». Хозяева проигрывают в последнее время всем подряд, поскольку потеряли турнирную мотивацию и понесли кадровые потери.
«Шпоры» выиграли от паузы больше всех, ведь травмированные лидеры успели восстановиться за этот промежуток времени. Они добавили в концовке сезона, но хватит ли этого для попадания в еврокубки?
Подопечные Жозе Моуриньо красиво завершают чемпионат. Думаю, им по силам разобраться с явным аутсайдером, да и матч выездным никак не назовешь — расстояние между стадионами крайне мало.
До шестой строчки не хватает всего одного очка, да и конкуренту предстоит невероятно сложный матч. Мне кажется, такой мотивации вполне достаточно для победы с разгромным счётом — состав позволяет, да и необходимо завершить сезон на мажорной ноте, учитывая огромное количество возникающих на пути проблем. Мой прогноз — фора -1 на «Тоттенхэм».
- 26 июля 2020
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