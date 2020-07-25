«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн, Сон и Моуринью сделают шаг к Лиге Европы

26 июля «Кристал Пэлас» примет «Тоттенхэм Хотспур» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.65.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.11.

Анализ и прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» (26.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести 38-й тур и сыграть финал Кубка Англии. Все встречи заключительного тура чемпионата запланированы на 26 июля в 18:00 мск и пройдут без зрителей на трибунах. Одна из пар: «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм».

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«Кристал Пэлас» напрочь завалил заключительную часть сезона. После паузы он успел провести восемь матчей, в первом из которых добыл победу, а в остальных семи потерпел семь поражений. Причём общий счёт вышел совсем кошмарным — 2:17. Нехватка мотивации проявилась во всей красе.



Конечно, «стекольщики» всё равно сохранили прописку в английской элите на следующий год, однако обидно следующее. Ещё до паузы лондонский клуб вполне мог составить конкуренцию в борьбе за Лигу Европы, но из-за неудачной серии приходится довольствоваться лишь 42 баллами и 14-м местом накануне заключительного тура.



В матче 37-го тура «орлы» гостили у «Вулверхэмптона» и уступили со счётом 0:2. Причём, стоит отметить, пытались создавать и реализовать свои моменты. Впрочем, сделать этого не удалось, атаковали лондонцы старательно, но без искры.

«Дженоа» — «Интер». Прогноз: Эриксен, Лукаку и Санчес не выключатся из гонки за скудетто В трёх последних очных играх с «Дженоа» миланцы добыли три победы с общим счётом 13:0.

Отчасти виной такого плачевного результата являются травмы у нескольких футболистов основы. В частности, надо сказать, команде заметно не хватает ряда защитников во главе с опытным Гари Кэхиллом. Без него надёжности обороне категорически недостаёт.



«Тоттенхэм» на заключительном отрезке, напротив, сильно прибавил. В последних пяти матчах он добыл четыре победы и скатал одну ничью. А в матче прошлого тура лондонцы на своём поле разгромили «Лестер Сити» (3:0), хотя территориальное преимущество «лис» было очень внушительным.



Этого хватило, чтобы оккупировать седьмое место в таблице чемпионата Англии и до сих пор претендовать на Лигу Европы. Замыкающий топ-6 «Вулверхэмптон» оторвался лишь на один балл, но у него в заключительном туре игра с «Челси», который вовсю борется за Лигу чемпионов. Также «шпоры» сохранят право на выход в еврокубки при победе всё тех же подопечных Фрэнка Лэмпарда в финале Кубка Англии над «Арсеналом».

«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз: Луиш Нету и Вьетто удивят букмекеров в лиссабонском дерби После рестарта сезона «львы» проиграли только «Порту», который в итоге стал чемпионом.

Впрочем, расслабляться команде Жозе Моуринью никак нельзя. Для повышения шансов ей необходима победа в заключительном матче сезона. Шансы на подобное развитие событий кажутся более чем высокими. Дело тут не только в кошмарной серии «Кристал Пэлас», хотя, конечно, она тоже является значимым фактором. Второй момент — это то, что «шпоры» набрали неплохой ход. За восемь туров после паузы они потерпели лишь одно поражение, а побед добыли пять штук.

В-третьих, стоит обратить внимание на статистику личных встреч между соперниками. Тут увесистое преимущество на стороне «Тоттенхэма». В предыдущих восьми очных противостояниях с «орлами» он одержал семь побед, причём все всухую.



На наш взгляд, на этот раз стоит ожидать чего-то похожего. Уж больно страшная статистика у «стекольщиков» в последнее время. Мы бы рискнули и проверили П2 всухую за уверенный коэффициент 2.59. Лобовая победа гостей идёт за 1.59 — потенциальный выигрыш скромен, зато данный вариант кажется вполне надёжным. При желании можно добавить его в экспресс.

«Брешия» — «Парма». Прогноз: Жервиньо, Бруну Алвеш и Дармиан не отделаются малой кровью В 9 из 10 предыдущих матчей «крестоносцев» заходила ставка «обе забьют» + тотал больше 2.5 мяча.

Альтернативный вариант — «обе забьют — нет», который идёт в букмекерских конторах за коэффициент 1.96. В девяти последних личных встречах такая ставка непременно заходила.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм» 26 июля 2020 года

«Тоттенхэм» имеет хорошие шансы попасть в еврокубки, так что с мотивацией у подопечных Жозе Моуринью проблем быть не должно. Против «Кристал Пэлас» же играет не только кошмарная статистика последних матчей, но и история личных встреч. На наш взгляд, «шпоры» сумеют победить в дерби без особых проблем.



Ставка: победа «Тоттенхэма» всухую за коэффициент 2.59.