«Саутгемптон» — «Шеффилд»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Шеффилд».

Ставка: «Саутгемптон» забьёт ровно один мяч за 2.81.

«В последнее время подопечные Ральфа Хазенхюттля чертовски хороши: бодро играют, исправно забивают и стабильно набирают очки. Беспроигрышная серия достигла шести матчей, на указанном отрезке удалось добыть 12 очков. А ведь календарь определённо нельзя назвать лёгким.



«Клинки» долгое время всерьёз претендовали на еврокубки, но всё же не потянули заданный темп. Не хватило в первую очередь длины скамейки и в меньшей степени — везения. В двух предыдущих турах они потерпели два поражения и даже ни разу ни сумели забить. 0:2 от «Лестера» и 0:1 от «Эвертона».



Команды лишены мотивации, что сильно затрудняет какие-либо прогнозы. Отметим только, что «Саутгемптон» забивает на протяжении шести туров, а «клинки» стали пропускать чаще. Что любопытно, «святые» стабильно ограничиваются одним-двумя мячами, больше получил только «Уотфорд».

От этого и оттолкнёмся. Выбрал бы между 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92, а также вариантом «хозяева забьют ровно один гол» за 2.81. Логика простая: у «Саутгемптона» сейчас многое получается, при отсутствии мотивации фактор своего поля может оказаться решающим. В то же время «Шеффилд» знает своё дело и при любых раскладах много не пропускает".