«Саутгемптон» — «Шеффилд». Прогноз: Ингс, Ромеу и Редмонд найдут подход к Дину Хендерсону

26 июля «Саутгемптон» примет «Шеффилд Юнайтед» в матче 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Поставить на ничью предлагают за 3.68.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Шеффилд»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Шеффилд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.39.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед» (26.07.2020)

Чемпионат Англии полтора месяца назад вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Пауз практически не было, играть приходилось без перерывов, нагрузка на футболистов выпала мощнейшая. А теперь пришло время собирать камни — настал черёд развязки.

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Программа 38-го тура упакована в один день, все 10 матчей состоятся в воскресенье, 26 июля. Больше того — каждый из них начнётся в 18:00 мск. Это уже традиция, которая выполняется для того, чтобы никто не получал дополнительного преимущества. Ни одна из команд к моменту выхода на поле не будет знать результата конкурентов.

В Саутгемптоне местный одноимённый клуб на стадионе «Сент-Мэри» сразится с «Шеффилд Юнайтед». Соперникам уже ничего не надо, они просто доигрывают сезон в своё удовольствие. «Саутгемптон» находится в своём положении довольно давно: очень долго набирала обороты и сильно отстала от зоны еврокубков, зато потом поймала кураж и спокойно решила вопрос с сохранением прописки.

За тур до окончания первенства «святые» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 49 очков. Амбиции ограничиваются борьбой с «Эвертоном» (находится выше по дополнительным показателям) за 11-ю позицию. Выше уже не подняться, но и ниже не упасть.

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В последнее время подопечные Ральфа Хазенхюттля чертовски хороши: бодро играют, исправно забивают и стабильно набирают очки. Беспроигрышная серия достигла шести матчей, на указанном отрезке удалось добыть 12 очков. А ведь календарь определённо нельзя назвать лёгким.

Победы одержаны над «Уотфордом» (3:1), «Манчестер Сити» (1:0) и «Борнмутом» (2:0), мирные исходы состоялись с «Эвертоном» (1:1), «Манчестер Юнайтед» (2:2) и «Брайтоном» (1:1). Теперь предстоит принимать «Шеффилд Юнайтед». В первом круге «святые» на выезде оказались сильнее (1:0).

«Клинки» долгое время всерьёз претендовали на еврокубки, но всё же не потянули заданный темп. Не хватило в первую очередь длины скамейки, и в меньшей степени — везения. В двух предыдущих турах они потерпели два поражения и даже ни разу ни сумели забить. 0:2 от «Лестера» и 0:1 от «Эвертона».

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С «лисами» всё оказалось полностью справедливо, игра проходила в одну калитку. А вот с «ирисками» имелись шансы как минимум зацепиться за ничью, вот только футболисты группы атаки явно встали не с той ноги. Ни одного удара в створ ворот за 90 минут, хотя подходы возникали довольно часто.

В итоге «Шеффилд» потерял шансы на попадание в Лигу Европы: 54 очка, восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. До «Тоттенхэма» четыре пункта, то есть даже в случае победы «Челси» в Кубке Англии забраться в еврокубки не получится. Впрочем, для новичка АПЛ сезон и так сложился великолепно.

Команды лишены мотивации, что сильно затрудняет какие-либо прогнозы. Отметим только, что «Саутгемптон» забивает на протяжении шести туров, а «клинки» стали пропускать чаще. Что любопытно, «святые» стабильно ограничиваются одним-двумя мячами, больше получил только «Уотфорд».

«Брага» — «Порту». Прогноз: Зе Луиш, Пепе, Корона и Теллес отведут душу напоследок Обе команды много забивают, а главное — не имеют никакого турнирного давления.

От этого и оттолкнёмся. Мы бы выбирали между 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.92, а также вариантом «хозяева забьют ровно один гол» за 2.81. Логика простая: у «Саутгемптона» сейчас многое получается, при отсутствии мотивации фактор своего поля может оказаться решающим. В то же время «Шеффилд» знает своё дело и при любых раскладах много не пропускает.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Шеффилд» 26 июля 2020 года

Обе команды лишены турнирной мотивации и будут играть в своё удовольствие. Хозяева сейчас хороши — шесть матчей без поражений, в каждом из которых удавалось отличиться. Игра даётся, задача выполнена, плюс своё поле — их шансы кажутся выше. В то же время «клинки» много не пропускают, так что один-два мяча кажутся для «святых» потолком. Рискнём.

Ставка: «Саутгемптон» забьёт ровно один гол за 2.81.

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