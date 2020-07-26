«Кальяри» — «Удинезе»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 36-го тура Серии А сезона-2019/2020 «Кальяри» — «Удинезе».

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 1.83, гол Жоао Педро за 3.12.

«После победы в матче с «Ювентусом» в «Удинезе» поверили: в букмекерской линии большой перекос в пользу успеха черно-белых. Такие коэффициенты выставлены еще и по той причине, что «Кальяри» уже решил задачу по сохранению места в Серии А на следующий сезон, а их будущий соперник – нет. Несмотря на это, нельзя сказать, что подопечные Вальтера Дзенги отдадут матч без боя.



В предыдущем туре красно-синие показали, что отсутствие турнирной мотивации их не сильно беспокоит, и открыли счет голам в Риме, но все же уступили «Лацио» на классе. В пяти последних встречах на своем поле у «Кальяри» два проигрыша: в матчах с «Аталантой» и «Ромой» с разницей всего в один мяч. «Удинезе» не считается сильной выездной командой: после пандемии гости в четырех матчах обыграли СПАЛ и «Рому», но во втором случае большую роль сыграло удаление Диего Перотти в первом тайме.



Никто из соперников сейчас не показывает высокого уровня футбола, и точно нельзя сказать, что в этом матче есть явный фаворит. Предлагаю поставить на 1X. По итогам прошлого матча не могу не отметить Жоао Педро — он в отличной форме и занимает шестое место в гонке бомбардиров чемпионата. Полагаю, он забьет в ворота «Удинезе». У него и мотивация присутствует, ведь от третьего места его отделяет всего три мяча. Это будет моя вторая ставка».