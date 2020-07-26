«Эвертон» — «Борнмут»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 38-го тура АПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч АПЛ «Эвертон» — «Борнмут».

Ставка: «Эвертон» не проиграет + обе забьют за 2.17.

«Перед последним матчем в сезоне у «вишен» 31 очко и 19-е место. Занимающая спасительное 17-е место «Астон Вилла» оторвалась лишь на три очка, но она в любом случае окажется выше по дополнительным показателям. Остался один конкурент — «Уотфорд», у которого тоже 34 очка. Будет играть в Лондоне с мощным «Арсеналом».



Заключительный матч сезона едва ли что-то решит для «Эвертона», а потому «Борнмут» выйдет на поле, вероятно, более мотивированным. Однако добиться нужного результата будет трудно. На стороне хозяев статистика и преимущество в уровне исполнителей.



Ливерпульцы на своем поле в этом сезоне выступают весьма неплохо. В 18 домашних матчах — только три проигрыша. В чемпионате Англии в родных стенах реже уступают только три клуба, а ничья гостей не устроит — придётся раскрываться и лезть вперёд до последнего.



Против аутсайдера играет ещё и тот факт, что он имеет девять поражений кряду на выезде. Хотя устроить взбучку подопечным Карло Анчелотти способен. Надо сказать, что «ириски» пропускали в пяти последних домашних матчах из шести. На гол мотивированные гости наверняка наиграют, но шансы на победу откровенно невелики.



Интересным вариантом для ставки выглядит 1Х + обе забьют за коэффициент 2.17. Статистика личных встреч на нашей стороне. В четырёх противостояниях в Ливерпуле хозяева непременно побеждали, но пропустили пять мячей».