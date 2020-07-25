«Эвертон» — «Борнмут». Прогноз: Ришарлисон и Анчелотти выгонят «вишен» в Чемпионшип

26 июля «Эвертон» примет «Борнмут» в матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Эвертон» — «Борнмут»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Эвертон» — «Борнмут» (26.07.2020)

Английская Премьер-лига благополучно подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести последний 38-й тур и сыграть финал Кубка Англии. Все встречи заключительного тура чемпионата запланированы на 26 июля в 18:00 мск и пройдут без зрителей на трибунах. Одна из пар: «Эвертон» — «Борнмут».

«Вест Хэм» — «Астон Вилла». Прогноз: Грилиш и Пепе Рейна не дождутся помощи от Мойеса В 18 выездных матчах чемпионата Англии «львы» одержали всего две победы.

«Эвертон» на момент возобновления чемпионата Англии даже имел шансы попасть в еврокубки. Однако досадные поражения в матчах с главными конкурентами «Тоттенхэмом» (0:1) и «Вулверхэмптоном» (0:3) во многом лишили клуб такой возможности. Накануне заключительного 38-го тура он пребывает на 11-й строчке с 49 баллами в активе.



В игре прошлого тура «ириски» сумели на выезде обыграть крепкий «Шеффилд», который набрал форму (1:0). Хотя стоит отметить, что хозяева смотрелись не хуже, подали больше угловых и чуть чаще били по воротам. Однако гости не позволили им нанести ни одного удара в створ.



«Борнмут» на заключительном отрезке первенства искренне старался хоть как-то спасти положение и выкарабкаться из зоны вылета. Получилось даже отобрать очки у «Тоттенхэма» (0:0), разгромить «Лестер» (4:1) и навязать борьбу «Манчестер Сити» (1:2). Только вот в предыдущем туре случилось досадное домашнее поражение от «Саутгемптона» (0:2).

«Саутгемптон» — «Шеффилд». Прогноз: Ингс, Ромеу и Редмонд найдут подход к Дину Хендерсону Берём коэффициент 2.81 в матче 38-го тура АПЛ.

Теперь шансы спастись крайне малы. Перед последней игрой в сезоне у «вишен» 31 балл и 19-я строчка. Занимающая спасительное 17-е место «Астон Вилла» оторвалась лишь на три пункта, но она в любом случае окажется выше по дополнительным показателям. Остался один конкурент — «Уотфорд», у которого тоже 34 очка,. Он будет играть в Лондоне с мощным «Арсеналом».



Заключительный поединок сезона едва ли что-то решит для «Эвертона», а потому «Борнмут» всё же выйдет на поле, вероятно, более мотивированным. Однако добиться нужного результата будет трудно. На стороне хозяев статистика и преимущество в уровне исполнителей.



Ливерпульцы на свое поле в текущем сезоне выступают весьма неплохо. За 18 домашних игр они потерпели только три поражения. В чемпионате Англии в родных стенах реже уступают только три клуба, а ничья гостей не устроит — придётся раскрываться и лезть вперёд до последнего.

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Против аутсайдера играет ещё и тот факт, что он имеет девять поражений кряду на выезде. Хотя, конечно, устроить взбучку подопечным Карло Анчелотти он способен. Всё же, надо сказать, «ириски» пропускали в пяти из шести последних домашних матчей. На гол мотивированные гости наверняка наиграют, но шансы на победу откровенно невелики.

На наш взгляд, интересным вариантом для ставки выглядит 1Х + обе забьют за коэффициент 2.17. Статистика личных встреч на нашей стороне. В четырёх очных противостояниях в Ливерпуле хозяева непременно побеждали, но пропустили целых пять мячей.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Борнмут» 26 июля 2020 года

У «Борнмута» осталось крайне мало шансов спастись: нужна победа любой ценой и поражение «Уотфорда». Поэтому «вишни» наверняка выйдут крайне мотивированными. Однако против них играет кошмарная выездная серия из девяти поражений и тот факт, что «Эвертон» хорошо играе дома. Навязать борьбу аутсайдер может, но на большее мы бы не стали рассчитывать.



Ставка: обе забьют + «Эвертон» не проиграет за коэффициент 2.17.