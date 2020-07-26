Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии

«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии
Ставки / Прогнозы 0

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 38-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Челси» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Челси» за 1.91.

«Очень интересная встреча, одна из двух главных в последнем туре английской Премьер-лиги. Обе команды предельно мотивированы. «Челси» жизненно важно выйти в Лигу чемпионов. Команда идет на очень большие траты на игроков. Эти деньги нужно как-то отбивать, нужно зарабатывать. «Вулверхэмптон» тоже рвется в еврокубки. У них, правда, есть возможность пошуметь в еврокубках уже в этом сезоне.

Мне кажется, несмотря на то что «Челси» получил пять мячей в матче с «Ливерпулем», на домашний матч лондонцы соберутся. Думаю, класс игроков в лондонской команде повыше. Это должно сказаться. Ответственность за результат и тренер, и команда прекрасно понимают.

Так что выберу победу лондонцев с коэффициентом 1,91».

Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020