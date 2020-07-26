«Челси» — «Вулверхэмптон»: прогноз Алексея Андронова на матч чемпионата Англии

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 38-го тура английской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 «Челси» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Челси» за 1.91.

«Очень интересная встреча, одна из двух главных в последнем туре английской Премьер-лиги. Обе команды предельно мотивированы. «Челси» жизненно важно выйти в Лигу чемпионов. Команда идет на очень большие траты на игроков. Эти деньги нужно как-то отбивать, нужно зарабатывать. «Вулверхэмптон» тоже рвется в еврокубки. У них, правда, есть возможность пошуметь в еврокубках уже в этом сезоне.



Мне кажется, несмотря на то что «Челси» получил пять мячей в матче с «Ливерпулем», на домашний матч лондонцы соберутся. Думаю, класс игроков в лондонской команде повыше. Это должно сказаться. Ответственность за результат и тренер, и команда прекрасно понимают.



Так что выберу победу лондонцев с коэффициентом 1,91».