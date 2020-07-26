«Верона» — «Лацио»: прогноз и ставка на матч 36-го тура чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Серии А «Верона» — «Лацио».

Ставка: ИТБ 1 гола «Вероны» за 1.66.

«Проигрывают жёлто-синие редко. В пяти недавних турах уступили лишь однажды — 1:2 от «Ромы» на выезде, хотя по факту римляне имели огромное преимущество. И сразу четыре мирных исхода. Что интересно, голы всякий раз забивались в обе стороны: 2:2 с «Интером», а также по 1:1 с «Фиорентиной», «Аталантой» и «Торино».



Вроде бы шансы «Лацио» гораздо выше. На то есть несколько причин — тут и уровень исполнителей, и заметное преимущество в мотивации. Римляне продолжают сражаться за второе место с «Интером» и «Аталантой». Пока, правда, не особенно удачно — «нерадзурри» оторвались на один балл, а «богиня» — на три (при одной лишней игре).



Но есть сразу несколько поводов для сомнений. Первый — «бьянкочелести» сейчас ужасны. На фоне кадровых потерь приходится играть фактически полуторным составом, результат — всего четыре очка в шести последних поединках. В четверг удалось одержать волевую победу над «Кальяри» (2:1) и остаться в гонке за серебро.



Второй — «Верона» слабо выступает в гостях, зато в родных стенах всё в полном порядке. В девяти предыдущих случаях состоялось лишь одно поражение — 0:2 от «Наполи». Ни с чем стадион «Марк-Антонио Бентегоди» покинули «Ювентус» (2:1), «Интер» (2:2) и «Аталанта» (1:1). Коллекция солидная.



Даже странно, что при таких условиях на 1Х дают крепкий коэффициент 1.83. Римляне в пяти последних выездных играх взяли верх лишь однажды, уступив даже едва живому «Лечче». Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Вероны» за 1.66. Тут всё очевидно: хозяева играют в атаку и много забивают, а оборона у «Лацио» сейчас часто ошибается».