Курс доллара. Прогноз эксперта: рубль может упасть до 75 в ближайшее время

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич дал прогноз на курс доллара США в ближайшей перспективе.



«Свою лепту в ослаблении курса рубля сыграла очевидно забуксовавшая нефть. Ей лишь удалось пощупать максимумы с марта, и с этих уровней давление на нее вернулось с новой силой. Но не обошлось и без действий ЦБР. Банк России снизил ставку, объявил о готовности снижать ещё и объявил, что не будет продавать часть валюты, полученной от продажи акций Сбербанка. Последнее означает сокращение поддержки для рубля из-за меньшего объема валютных интервенций. ЦБ стоит на стороне экономики, а не рубля.



Если доллар/RUB прорвётся вверх из диапазона 70-72, следующей остановкой может оказаться область 75-76. Маловероятно, что это произойдёт уже на будущей неделе, но этого нельзя полностью исключать, если обратить внимание на резкое повышение нервозности фондовых рынков», — заявил Купцикевич.



Поставить на то, что курс рубля удержится в диапазоне ниже 85 за 1 доллар до конца 2020 года, можно с коэффициентом 1.40. Это примерно 62% вероятности. Сделать ставку на то, что курс доллара США хотя бы один раз до конца 2020 года превысит 85 рублей, можно с коэффициентом 2.72 (38%).



В марте курс рубля резко снизился после обвала цены на нефть. В конце февраля курс доллара США превысил 65 рублей, а в марте доллар торговался выше 80 рублей, после чего ослабил свои позиции.



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