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Гол Лингарда «Лестеру» на 98-й минуте последнего матча сезона лишил клиента БК выигрыша

Гол Лингарда «Лестеру» на 98-й минуте последнего матча сезона лишил клиента БК выигрыша
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Клиент одной из британский букмекерских компаний в начале сезона поставил 10 фунтов на то, что полузащитник «МЮ» Джесси Лингард не забьёт и не сделает ни одной голевой передачи в сезоне-2019/2020 АПЛ. Букмекер оценил вероятность этого исхода коэффициентом 67.00.

Казалось, что всё будет хорошо. Лингард не забивал с декабря 2018 года, а результативных передач не было с января 2019. Он редко появлялся на поле, иногда не попадал в заявку. Казалось, ставке ничего не угрожает.

Но на 98-й минуте последнего матча сезона случилось непоправимое. Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель попытался обыграть Лингарда и потерял мяч. Футболисту оставалось только попасть в пустые ворота, что он и сделал.

Таким образом, Лингард лишил игрока выплаты в 670 фунтов. В переводе на российские рубли это около 61,4 тыс.

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